شعراوي يستعرض إنجازات وزارة التنمية المحلية لدعم وتمكين المرأة.. حقوقيات: الست أصبحت عمدة ولن تحل إشكالياتها بالمبادرات.. وتعديل القوانين هو الحل

يجب أن نتوقف عن المسكنات فإشكاليات المرأة لن تحل بالمبادرات

-عبلة ابراهيم :

المرأة أصبحت عمدة وانتهى وقت الشعارات الوهمية



المرأة هى نصف المجتمع وهى الأساس فى تربية النصف الآخر حققت نجاحا فى مناصب قيادية كان يحتكرها الرجال ، وفى السنوات الأخيرة هناك اتجاه سياسى ومجتمعى لتمكين المرأة اقتصاديًا وسياسيًا واجتماعيًا،وتطبيقًا لذلك قام وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوى بخطوات لدعم المرأة ،حيث تم إنشاء الإدارة العامة لتكافؤ الفرص بالهيكل التنظيمى للوزارة وهى معنية بشئون المرأة، كما وجه بإنشاء وحدات على مستوى محافظات الجمهورية لنشر ثقافة تمكين المرأة، مشيرًا إلى أنه تم حتى الآن إنشاء 23 وحدة.



كما تستعد الوزارة لإطلاق مبادرة "معًا ضد العنف"، وذلك بالتنسيق مع المحافظات لحماية المرأة من كافة أشكال العنف، وتمكينها اقتصاديًا من خلال مبادرة "مشروعك" لتنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، قامت الوزارة بإقراض حوالى 2000 مستفيدة من صندوق التنمية المحلية لتنفيذ مشروعات اقتصادية أو خدمية ذات عائد لتحسين المستوى الاقتصادى والاجتماعى للأسرة، بإجمالى مبالغ حوالى مليون جنيه.



وحرصت الوزارة على تمكين المرأة سياسيًا واجتماعيًا من خلال تولى المرأة المناصب القياديةبها ، حيث بلغت نسبة تولى النساء المناصب القيادية في الوزارة 38 % من إجمالى نسبة القيادات.



وحول هذا الشأن قالت رباب عبده محامية مسئولة عن ملف الطفل والمرأة بالجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان فما تفعله وزارة التنمية المحلية خطوات جيدة لتحقيق التنمية المستدامة التى نادى بها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى.



وأضافت فى تصريحات خاصة لصدى البلد أن اشكاليات المرأة كثيرة منها العنف والفرق فى الأجور وعدم التمكين الإقتصادى الكامل ، وهذه المشكلات لن تحل عن طريق المبادرات هى فقط خطوة مساعدة وأكدت على أن تمكين المرأة سيتحقق بإدخال حزمة جديدة من التشريعات القانونية حتى يتسنى تمكين المرأة اقتصاديًا ثم تمكينها سياسيًا .



وتابعت الدستور به نص واضح يعطى المرأة حقوقها وهى المساواه فى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ،كما أطالب بقانون موحد للقضاء على جميع اشكال العنف ضد المرأة .



ونوهت لأهمية معالجة المرض من المنبع وأن لا نكتفى بالمسكنات ، فيجب البعد عن الجزر المنعزلة فى المرحلة الراهنة فيجب أن نوحد الجهود بين مؤسسات الدولة التى تستطيع خدمة قضايا المرأة .



وفى سياق آخر قالت دكتور عبلة ابراهيم رئيس ادارة المرأة والطفل بجامعه الدول العربية سابقًا ومستشار منظمة اليونيسكو حاليًا ما يحدث فى وزارة التنمية المحلية خطوات أتمنى تطبيقها سريعًا فى جميع الوزارات .



وأضافت فى تصريحات خاصة لصدى البلد انتهى عصر الشعارات الوهمية فنحن نرى خطوات إيجابية لتمكين المرأة منها مشروع تكافل وكرامة و "مشروعك " الذى اختص بفتح مشروعات صغيرة للمرأة الأكثر احتياجًا وهى مشروعات تم تنفيذها على أرض الواقع .



وأكدت أن المرأة استطاعت إثبات جدارتها فى الكثير من المناصب القيادية التى كانت حكرًا على الرجال فنجد المرأة أصبحت عمدة وسيتكرر الأمر لأنها أصبحت قدوة .



ونوهت لأهمية تدخل وزارة العدل لتعديل القوانين الخاصة بالحضانةورؤية الأطفال وأن يقرها مجلس النواب ، لأن ذلك فى صالح الاسرة والطفل والزوج ويؤدى فى النهاية للاستقرار.



