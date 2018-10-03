قصر ثقافة الفيوم يحتفل بذكرى انتصار أكتوبر المجيد

يستعد قصر ثقافة الفيوم بالاحتفال بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيد، ويشارك فى الاحتفالية، السبت المقبل، التى يضع خلالها اللواء عصام سعد محافظ الفيوم واللواء خالد شلبى، مدير أمن الفيوم، إكليلا من الزهور على قبر الجندى المجهول بميدان الثورة , ويستعرض سلام الشهيد والموسيقى العسكرية الوطنية التابعة لمديرية أمن الفيوم .





كما ينظم قصر ثقافة الفيوم بعض الأمسيات الوطنية للاحتفال بأعياد أكتوبر المجيد فى يوم 15 أكتوبر وإقامة عرض كبير لفرقة الموسيقى العربية بالفيوم، برئاسة المايسترو حسن شاهين على مسرح القصر، وتقدم الفرقة عرض "أوبريت ملحمة أكتوبر المجيد"، الذى يشمل عددًا من الأغانى الوطنية المتصلة تقدمها الفرقة للفنانين (الموسيقار محمد عبد الوهاب - كوكب الشرق أم كلثوم والفنانة شادية، وعبد الحليم حافظ).





كما ينظم القصر احتفالية كبرى بنادى قارون الرياضى للفرقة القومية للموسيقى العربية بقصر الثقافة , يشهدها رواد واعضاء نادى قارون الرياضى برئاسة صلاح حلمى رئيس النادي.



