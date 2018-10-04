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تعليم

نائب وزير التعليم يفتتح مدرسة زين العابدين للتعليم والتدريب المزدوج بالسيدة زينب

الخميس 04/أكتوبر/2018 - 05:40 ص
الدكتور محمد مجاهد
الدكتور محمد مجاهد
ياســـمين بدوي
يشهد الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني اليوم، حفل افتتاح مدرسة زين العابدين للتعليم والتدريب المزدوج بالسيدة زينب.

يأتى ذلك فى إطار الجهود المبذولة لدعم وتطوير التعليم الفنى والتدريب المهنى فى مصر، بالتعاون مع شركة سيمنس ومشروع تحسين نظام التعليم المزدوج فى مصر، الممول من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادى والتنمية، والمنفذ من التعاون الإنمائي الألماني GIZ .

جدير بالذكر أن التعاون المصري الألماني في مجال التعليم الفني، قد بدأ في التسعينيات من القرن الماضي عن طريق إدخال منظومة التعليم والتدريب المزدوج (مبادرة مبارك كول) ، ثم تم تقديم مشروع لتحسين التعليم المزدوج المصري الذي ينفذه التعاون الإنمائي الألماني GIZ بالنيابة عن لوزارة الألمانية الفيدرالية للتعاون الاقتصادي والتنمية BMZ بداية من يناير 2016 حتى يونيو 2020.

ويهدف المشروع بشكل عام إلى تحسين جودة التعليم والتدريب المزدوج وزيادة أعداد الطلاب الملتحقين بالنظام.

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