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ثقافة

50 %خصومات علي إصدارات القومي للترجمة بمناسبة احتفالات ذكرى انتصار أكتوبر

الخميس 04/أكتوبر/2018 - 08:24 ص
صدى البلد
جمال الشرقاوي
يحتفل المركز القومي للترجمة،برئاسة الأستاذ الدكتور أنور مغيث، بذكرى انتصار السادس من أكتوبر، وذلك بتقديم خصومات 50% على جميع الإصدارات اليوم الخميس الموافق الرابع من أكتوبر 2018.

كما يقيم المركز احتفالا بهذه المناسبة ، معرضًا للكتاب المخفض يضم مجموعة من الإصدارات المختارة بخصم 70% ،يستمر حتى نهاية شهر أكتوبر الجاري.

جدير بالذكر أن المركز القومي للترجمة قد قدم مجموعة من أهم الكتب التي تناولت حرب أكتوبر من زوايا مختلفة، ،أشهرها "انتصار أكتوبر في الوثائق الإسرائيلية" في أربعة أجزاء ،"مصر من ناصر إلى حرب أكتوبر"،"قناة السويس"،"ناصر"،"عاصفة على السويس" و"القاهرة تواريخ مدينة" ويقدم المركز بهذه المناسبة أيضا خصم 50% على هذه المجموعة من الكتب.

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