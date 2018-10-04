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اقتصاد

صادرات الملابس الجاهزة ترتفع إلى مليار دولار في 8 أشهر

الخميس 04/أكتوبر/2018 - 01:03 ص
صدى البلد
ولاء عبد الكريم
كشف تقرير صادر عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن قطاع الصناعات اليدوية حقق نسبة زيادة بلغت 10.1% خلال الـ 8 أشهر الأولى من العام الماضي، وارتفع إلى 142 مليون دولار مقابل 129 مليون دولار، وقطاع الصناعات الطبية بنسبة 13% حيث بلغت صادراته نحو 338 مليون دولار مقابل 299 مليون دولار، وحقق قطاع الغزل والنسيج نسبة زيادة بلغت 7.2% حيث ارتفع إلى 597 مليون دولار مقابل 557 مليون دولار.

ولفت تقرير حول "معدلات أداء الصادرات المصرية خلال الـ 8 أشهر الأولى من 2018"، إلى أن صادرات قطاع الملابس الجاهزة حققت نسبة زيادة بلغت 5.9% وسجلت مليارًا و38 مليون دولار مقابل 980 مليون دولار خلال نفس الفترة.

كما ارتفعت صادرات مواد البناء بنسبة 2.8% وسجلت 3 مليارات و525 مليون دولار مقابل 3 مليارات و428 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2017، كما ارتفعت صادرات قطاع الكتب والمصنفات بنسبة 31.6%، حيث بلغت 10 ملايين دولار مقابل 7 ملايين دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

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