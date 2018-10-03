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منوعات

الأميرة ديانا تظهر من جديد في كاليفورنيا .. فيديو وصور

الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 10:51 م
صدى البلد
كريم جمال
نشرت صحيفة ديلى ميل البريطانية مجموعة من الصور والفيديو، تظهر شبيهة الأميرة الراحلة ديانا، والتى ستجسد شخصيتها الفنانة البريطانية الصاعدة جينا دى وال، فى مسرحية موسيقية من بطولتها.

قالت جينا صاحبة العقد الثالث من العمر، إنها تشعر بالفخر الشديد لتجسيدها شخصية واحدة من أكثر المشاهير حبًا وقربًا لقلوب الملايين حول العالم.

كانت جينا قد تخرجت من مدرسة معروفة ومرموقة فى بريطانيا لتعليم الفنون المسرحية فى مدينة ليفربول، تدعي Tring، ولها رصيد من الأدوار بالمسرحيات الموسيقية رفيعة المستوى مثل Wicked وKinky Boots، ولكنها ستنال شهرة أكبر بكثير عند العرض الأول للمسرحية بولاية كاليفورنيا الأمريكية في فبراير 2019.

ودعت الممثلة الصاعدة العديد لحضور العرض والتعرف على حياة أميرة القلوب ديانا، التى انتهت حياتها بصورة مأساوية للغاية، وسيخرج العمل كريستوفر آشلى الفائز بجائزة تونى، عن قصة زواج الأميرة من الأمير تشارلز.

كما ستشارك دوقة كورنوال والملكة اليزابيث الثانية ضمن أدوار لممثلين آخرين، والعديد من الشخصيات الملكية المعروفة وغيرها من المغمورين، وهى رغبة المخرج فى إبراز معاناة ديانا بكل التفاصيل.

الأميرة ديانا تظهر من جديد في كاليفورنيا .. فيديو وصور
الأميرة ديانا تظهر من جديد في كاليفورنيا .. فيديو وصور
الأميرة ديانا تظهر من جديد في كاليفورنيا .. فيديو وصور

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