الصحة: 397 ألفا أجروا المسح الطبي لفيروس سي

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن الوزارة قامت بزيادة الفرق والأطباء في بعض المحافظات بسبب الزحام الشديد على بعض مراكز فحص فيروس "سي"، لافتة إلى أن جهودا لتوفير عيادات للفحص في أماكن المشروعات الكبرى والمصانع.



وأضافت "زايد، في مؤتمر صحفي مساء اليوم، أنه تم الاجتماع مع أحد الشركات العاليمة الرائدة في صناعة الدواء من أجل التفاوض على سعر الدواء للحالات المصابة بفيرس سي في مراحله المتقدمة.



وكشفت عن أن هناك زيادة كبيرة في أعداد المتردين على حملة الكشف الطبي الشامل في جميع المحافظات، مشيرة إلى أن هناك محافظات ارتفع فيها معدل التردد من 4 إلى 18%، وأن أعلى عدد مواطنين شاركوا في الحملة كانت بمحافظة البحيرة، لافتة إلى أن أكثر فئة عمرية كانت ما بين 26 إلي 45 سنة.



وأكدت وزيرة الصحة، علي أن نسبة النساء في المشاركة بالحملة ما تزال أكثر من الرجال، بنسة 57% مقابل 43%، كاشفة عن إجمالي عدد المترددين في أماكن الفحص على مدار الـ3 أيام للحملة حتى الآن وصل إلى أكثر من 397 ألفا.