ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ملفات

وزارة الصناعة تطلق البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي.. نواب البرلمان: لابد من منح الصناع مميزات في الاستثمار.. وخلق فرص عمل للشباب.. ونائب يطالب بتذليل المعوقات

الخميس 04/أكتوبر/2018 - 08:00 ص
وزارة الصناعة تطلق
وزارة الصناعة تطلق البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي
معتز الخصوصى
فرج عامر يطالب بإزالة المعوقات أمام الصناع
برلماني: نحتاج إلى فتح مصانع جديدة لتشجيع الصناعة المحلية
نائب: لابد من تشجيع الصناعة المحلية منعًا للاستيراد من الخارج

الصناعة هى مقياس التقدم لأى دولة فى العالم، ولن تنهض أى دولة إلى الأمام بدون الاعتماد على الصناعة المحلية، وإيمانًا من الدولة بأهمية دور الصناعة المحلية أطلقت وزارة الصناعة والتجارة المصرية البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي والذي يستهدف رفع نسبة المكون المحلي في الصناعات المصرية لأكثر من 80%.

وأشاد عدد من أعضاء لجنة الصناعة بالبرلمان بإطلاق وزارة الصناعة البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلى ، حيث أكدوا اننا فى حاجة إلى حل مشاكل الأراضى الخاصة بالصناع ورفع المعاناة عن الصناع، إضافة إلى تشجيع التصدير وتشجيع التصنيع المحلى من خلال تبنى برامج تفتح الباب أمام عدد من الصناعات الجديدة التي تخلق ميزة نسبية ، وأشاروا إلى أننا فى حاجة إلى فتح مصانع جديدة لتشجيع الصناعة المحلية وتوفير فرص عمل للشباب، بهدف القضاء على البطالة في مجتمعنا ، وأوضحوا انه إذا كانت هناك معوقات أمام الصناعة المحلية فلابد من دراستها بين البرلمان والمسئولين عن الصناعة.

فى البداية أشاد النائب فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان بإطلاق وزارة الصناعة البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلى ، مشيرا إلى أننا فى حاجة إلى تعميق الإنتاج المحلى والتعاون بين الصناع بشكل كبير لإزالة المعوقات التى تواجههم.

وأكد عامر فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أننا فى حاجة إلى حل مشاكل الأراضى الخاصة بالصناع ورفع المعاناة عن الصناع، إضافة إلى تشجيع التصدير وتشجيع التصنيع المحلى من خلال تبنى برامج تفتح الباب أمام عدد من الصناعات الجديدة التي تخلق ميزة نسبية.

كما طالب رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان، بضرورة منح الصناع مميزات فى الاستثمار، بهدف خلق فرص عمل للشباب، مشيرا إلى أن كل خطوة نقوم بعملها تساهم فى تشجيع الصناعة المحلية وتقلل من الاستيراد من الخارج.

وفى السياق ذاته النائب فوزى فتي، أمين سر لجنة الصناعة بالبرلمان، إننا في حاجة إلى معرفة احتياجات السوق المحلي وحجم المتطلبات فى الوزارات الحكومية لسد العجز فى هذه الوزارات من خلال تشجيع الإنتاج المحلي لعدم الاستيراد من الخارج.

وأكد "فتي" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أننا فى حاجة إلى خريطة لمعرفة الأماكن التي تحتاج إلى التصنيع المحلى سواء فى القرى أو المدن، مشيرا إلى أننا فى حاجة إلى معرفة برنامج الحكومة فيما يتعلق بتشجيع الإنتاج المحلى خلال الفترة المقبلة والتقليل من الاستيراد وتشجيع التصدير إلى الخارج.

وأشار أمين سر لجنة الصناعة بالبرلمان إلى أننا فى حاجة إلى فتح مصانع جديدة لتشجيع الصناعة المحلية وتوفير فرص عمل للشباب، بهدف القضاء على البطالة في مجتمعنا.

وأشاد النائب علاء ناجى، وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان، بإطلاق وزارة الصناعة البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلى، مشيرا إلى أننا لابد أن نشجع الصناعة المحلية منعًا للاستيراد من الخارج.

وأكد "ناجى"، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن الدولة تشجع على التصنيع ، ولا تقف عائقًا أمام زيادة الدخل القومى من خلال تشجيع الصناعة المحلية ، مشيرا إلى أنه إذا كانت هناك معوقات أمامها فلابد من دراستها بين البرلمان والمسئولين عن الصناعة.

ترشيحاتنا

ديزل محمد رمضان يحافظ على الترتيب الثالث بـ22 مليون جنيه

رئيس هيئة قضايا الدولة يستعرض إنجازات فرع الهيئة بأسوان خلال عام 2018 ..صور

4 ألبومات غنائية في أكتوبر لعمرو دياب وشيرين وفؤاد وبلاك تيما

النائب محمد فؤاد يشارك في ندوة لجنة المرأة بـ محامين الجيزة .. اليوم

مظاهرات في الفاتيكان بسبب الاعتداء الجنسي على الأطفال

حبس تشكيل عصابي تسبب في كسر مواسير الغاز بطنطا 4 أيام

طريقة عمل فطائر التفاح للشيف غادة التلي

شاهد.. هذا ما سيحدث حينما تتناول وجبتك في قارة أنتركاتيكا المتجمدة

إشادتان دوليتان بأداء الاقتصاد المصري.. البنك الدولي يرفع توقعاته لمعدلات النمو.. وجي بي مورجان: تنافسية الجنيه تحسن من أداء ميزان المدفوعات.. وخبراء: الحكومة لديها رؤية واضحة

إطلاق نار في العاصمة الإثيوبية ومقتل 3

أغلى حذاء في العالم يباع في دبي.. يعادل سعر 4 سيارات لامبورجيني

المهندسين المصرية توقع اتفاقية تعاون مع نظيرتها بمقاطعة بادن فيتمبرج بألمانيا ..صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار خيالية لإطلالات المشاهير فى سبتمبر.. شيرين تتفوق على ميلانيا ترامب .. صور

10 أفكار لدمج اللون البترولي في ديكورات المنزل ..صور

فيفي عبده بإطلالة محتشمة بالأبيض والأسود في الاسكندرية السينمائي.. صور

منى زكى تثير الجدل بلوك خاطف وقصة شعر جديدة

تفاصيل مشروع إحياء قلعة شالى الأثرية بواحة سيوة

فيديو

تعرف على الحالة المرورية اليوم على الطرق والمحاور الرئيسية
تعرف على حالة الطقس اليوم الخميس.. فيديو
مركز تحديث الصناعة: 173 مصنعا تحمل شعار صنع في مصر
طريقة عمل فطائر التفاح للشيف غادة التلي
شاهد.. فنانة سورية تتعرض لموقف محرج في حفل افتتاح الإسكندرية السينمائي

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد دفع مخالفات المرور عبر مكاتب البريد؟

هل تؤيد دفع مخالفات المرور عبر مكاتب البريد؟