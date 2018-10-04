وزارة الصناعة تطلق البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي.. نواب البرلمان: لابد من منح الصناع مميزات في الاستثمار.. وخلق فرص عمل للشباب.. ونائب يطالب بتذليل المعوقات

فرج عامر يطالب بإزالة المعوقات أمام الصناع

برلماني: نحتاج إلى فتح مصانع جديدة لتشجيع الصناعة المحلية نائب: لابد من تشجيع الصناعة المحلية منعًا للاستيراد من الخارج





الصناعة هى مقياس التقدم لأى دولة فى العالم، ولن تنهض أى دولة إلى الأمام بدون الاعتماد على الصناعة المحلية، وإيمانًا من الدولة بأهمية دور الصناعة المحلية أطلقت وزارة الصناعة والتجارة المصرية البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي والذي يستهدف رفع نسبة المكون المحلي في الصناعات المصرية لأكثر من 80%.





وأشاد عدد من أعضاء لجنة الصناعة بالبرلمان بإطلاق وزارة الصناعة البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلى ، حيث أكدوا اننا فى حاجة إلى حل مشاكل الأراضى الخاصة بالصناع ورفع المعاناة عن الصناع، إضافة إلى تشجيع التصدير وتشجيع التصنيع المحلى من خلال تبنى برامج تفتح الباب أمام عدد من الصناعات الجديدة التي تخلق ميزة نسبية ، وأشاروا إلى أننا فى حاجة إلى فتح مصانع جديدة لتشجيع الصناعة المحلية وتوفير فرص عمل للشباب، بهدف القضاء على البطالة في مجتمعنا ، وأوضحوا انه إذا كانت هناك معوقات أمام الصناعة المحلية فلابد من دراستها بين البرلمان والمسئولين عن الصناعة.





فى البداية أشاد النائب فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان بإطلاق وزارة الصناعة البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلى ، مشيرا إلى أننا فى حاجة إلى تعميق الإنتاج المحلى والتعاون بين الصناع بشكل كبير لإزالة المعوقات التى تواجههم.





وأكد عامر فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أننا فى حاجة إلى حل مشاكل الأراضى الخاصة بالصناع ورفع المعاناة عن الصناع، إضافة إلى تشجيع التصدير وتشجيع التصنيع المحلى من خلال تبنى برامج تفتح الباب أمام عدد من الصناعات الجديدة التي تخلق ميزة نسبية.





كما طالب رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان، بضرورة منح الصناع مميزات فى الاستثمار، بهدف خلق فرص عمل للشباب، مشيرا إلى أن كل خطوة نقوم بعملها تساهم فى تشجيع الصناعة المحلية وتقلل من الاستيراد من الخارج.





وفى السياق ذاته النائب فوزى فتي، أمين سر لجنة الصناعة بالبرلمان، إننا في حاجة إلى معرفة احتياجات السوق المحلي وحجم المتطلبات فى الوزارات الحكومية لسد العجز فى هذه الوزارات من خلال تشجيع الإنتاج المحلي لعدم الاستيراد من الخارج.





وأكد "فتي" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أننا فى حاجة إلى خريطة لمعرفة الأماكن التي تحتاج إلى التصنيع المحلى سواء فى القرى أو المدن، مشيرا إلى أننا فى حاجة إلى معرفة برنامج الحكومة فيما يتعلق بتشجيع الإنتاج المحلى خلال الفترة المقبلة والتقليل من الاستيراد وتشجيع التصدير إلى الخارج.





وأشار أمين سر لجنة الصناعة بالبرلمان إلى أننا فى حاجة إلى فتح مصانع جديدة لتشجيع الصناعة المحلية وتوفير فرص عمل للشباب، بهدف القضاء على البطالة في مجتمعنا.





وأشاد النائب علاء ناجى، وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان، بإطلاق وزارة الصناعة البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلى، مشيرا إلى أننا لابد أن نشجع الصناعة المحلية منعًا للاستيراد من الخارج.



