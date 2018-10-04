احتفالات ذكرى انتصار أكتوبر بثقافة دمياط

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة فعاليات الاحتفال بانتصارات أكتوبر بالمواقع التابعة لفرع ثقافة دمياط التي تنوعت بين اللقاءات الثقافية والورش الفنية، فقدمت مكتبة العبيدية محاضرة عن "حرب السادس من أكتوبر"، فكان حديثا ممزوجا بفخر كبير لبطولات قدمت فى الحرب، كما تطرقت مسئولة النشاط للملحمة التاريخية ما بين الشعب والجيش يد واحدة لتحقيق النصر والبناء عليه لتحقيق التنمية والتطوير.





وبمكتبة الطفل بقصر ثقافة دمياط اقيمت ورشة فنية احتفالًا بذكرى انتصارات أكتوبر، رسم الاطفال لوحات رائعة عن النصر وعن جنودنا البواسل ومشاهد من المعركة بمشاعر الفرح والفخر والامتنان .





وكانت للمسابقات والقراءة حظا بمكتبة الروضة فقدمت يوم ثقافى للأطفال تضمن قراءة القصص ومسابقة للمعلومات العامة.



