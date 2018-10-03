رئيس الأركان الباكستاني يشهد تمرينا أردنيا لمكافحة الإرهاب

ذكرت وكالة "سبوتنيك" أن رئيس أركان الجيش الباكستاني الفريق أول قمر جاويد، شهد تمرينا لمكافحة الإرهاب، في الأردن اليوم الأربعاء.



وبحسب الوكالة، نفذ التمرين مجموعة الملك عبد الله الثاني، التابعة للقوات الخاصة الملكية في مركز الملك عبد الله لتدريب العمليات الخاصة في الأردن.



وذكر الموقع الإلكتروني الرسمي للقوات المسلحة الأردنية أن رئيس أركان الجيش الباكستاني الفريق أول قمر جاويد باجوا، شهد التمرين بحضور مساعد رئيس هيئة الأركان المشتركة للتخطيط والتنظيم والموارد الدفاعية اللواء مهندس نصار العثامنة.



وقال الموقع: "شمل التمرين، الذي نفذته قوة مؤلفة من فريقي اقتحام وفريق قناصين مسندة بطائرات (بلاك هوك) وطائرات (ليتل بيرد) وطائرة استطلاع، على عرض إيجاز من قبل قائد الوحدة المنفذة للتمرين وعلى عمليات التخطيط والتحضير وتجهيز القوة".



وشملت التدريبات عمليات القتال في المناطق المبنية، التي تضمنت عمليات الاقتحام، والتطهير وتخليص الرهائن وتأمين المباني، وإخلاء الإصابات بالطائرات العمودية.



كما شهد الحضور عمليات عزل المنطقة بواسطة الطائرات العمودية والقناصين وعمليات الإنزال السريع بالحبال والإخلاء الطبي بواسطة الطائرات.