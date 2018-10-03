جريزمان يقود أتلتيكو مدريد للفوز على كلوب بروج في دوري الأبطال.. فيديو

فاز فريق أتليتكو مدريد، على كلوب بروج البلجيكي بـ3 أهداف لهدف، في إطار مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، في اللقاء الذي أقيم على ملعب "واندا ميتروبوليتانو".



وأحرز "جريزمان" الهدف الأول، في الدقيقة 28، بعد عرضية من جهة اليسار على حدود منطقة الجزاء من ليمار، تمر من دفاعات بروج لتصل إليه، حيث كان وحيدا على خط المرمى ليضع الكرة بيسراه قوية في أقصى يمين الشباك.



وقبل نهاية الشوط الأول أدرك أرنوت جروينفيلد التعادل للفريق البلجيكي .



وفي الشوط الثاني عاد جريزمان مرة أخرى وأعاد التقدم الأتليتي في الدقيقة 67، بعد تمريرة من كوستا للفرنسي الذي يقوم بتصويب الكرة على يسار الحارس كارلو ليتيكا .



وقبل نهاية المباراة أحرز خورخي ميروديو كوكي الهدف الثالث لأتليتكو .



وبهذا الفوز رفع أتلتيكو مدريد رصيده الى 6 نقاط بالتساوي مع بروسيا دورتموند الألماني .