نائب وزير الإسكان: الانتهاء من تنفيذ محطة تحلية الشلاتين

قالت المهندسة راندة المنشاوى، نائب وزير الإسكان للمتابعة والمرافق، إنه جارٍ حاليًا تجارب التشغيل لمحطة تحلية العريش (1) و(2)، بطاقة 10 آلاف م3/يوم، لخدمة منطقة المساعيد، بمحافظة شمال سيناء، ومحطة تحلية أبورماد، بطاقة 1.5 ألف م3/يوم، لخدمة منطقة أبورماد، بمحافظة البحر الأحمر، وجارٍ تسليم محطة تحلية الرميلة (3)، بطاقة 12 ألف م3/يوم، لخدمة مدينة مرسى مطروح، بمحافظة مطروح.





وأضافت المهندسة راندة المنشاوى: جارٍ الانتهاء من تنفيذ محطة تحلية الشلاتين، بطاقة 3 آلاف م3/يوم، لخدمة مدينة شلاتين، ومحطة تحلية حلايب، بطاقة 1.5 ألف م3/يوم، لخدمة مدينة حلايب، بمحافظة البحر الأحمر، موضحة أنه فى محافظة جنوب سيناء، جارٍ تنفيذ محطة تحلية نبق، بطاقة 6آلاف م3/يوم، لخدمة منطقة نبق ومدينة شرم الشيخ، وبلغت نسبة التنفيذ 70 %، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذها 12/2018.



