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اقتصاد

نائب وزير الإسكان: الانتهاء من تنفيذ محطة تحلية الشلاتين

الخميس 04/أكتوبر/2018 - 05:32 ص
صدى البلد
آمنة عبدالعظيم
قالت المهندسة راندة المنشاوى، نائب وزير الإسكان للمتابعة والمرافق، إنه جارٍ حاليًا تجارب التشغيل لمحطة تحلية العريش (1) و(2)، بطاقة 10 آلاف م3/يوم، لخدمة منطقة المساعيد، بمحافظة شمال سيناء، ومحطة تحلية أبورماد، بطاقة 1.5 ألف م3/يوم، لخدمة منطقة أبورماد، بمحافظة البحر الأحمر، وجارٍ تسليم محطة تحلية الرميلة (3)، بطاقة 12 ألف م3/يوم، لخدمة مدينة مرسى مطروح، بمحافظة مطروح.

وأضافت المهندسة راندة المنشاوى: جارٍ الانتهاء من تنفيذ محطة تحلية الشلاتين، بطاقة 3 آلاف م3/يوم، لخدمة مدينة شلاتين، ومحطة تحلية حلايب، بطاقة 1.5 ألف م3/يوم، لخدمة مدينة حلايب، بمحافظة البحر الأحمر، موضحة أنه فى محافظة جنوب سيناء، جارٍ تنفيذ محطة تحلية نبق، بطاقة 6آلاف م3/يوم، لخدمة منطقة نبق ومدينة شرم الشيخ، وبلغت نسبة التنفيذ 70 %، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذها 12/2018.

وتابعت: جارٍ أيضًا بالمحافظة، تنفيذ 4 محطات تحلية، هى: رأس سدر، بطاقة 10 آلاف م3/يوم، لخدمة مدينة رأس سدر، ومحطة تحلية أبوزنيمة، بطاقة 20ألف م3/يوم، لخدمة مدينة أبوزنيمة، ومحطة تحلية دهب، بطاقة 15 ألف م3/يوم، لخدمة مدينة دهب، ومحطة تحلية نويبع، بطاقة 15 ألف م3/يوم، لخدمة مدينة نويبع، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذها 12/2019.

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