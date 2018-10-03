حنان مطاوع: المرأة المصرية شايلة حمول كتيرة في مجتمعنا

قالت الفنانة حنان مطاوع، إن المرأة المصرية يقع على عاتقها حمول كثيرة داخل المجتمع، متابعة: "الجواز داخل الدولة المصرية عبارة عن مؤسسة تقودها المرأة".



وأضافت مطاوع في تصريحات أثناء لقائها ببرنامج " معكم مني الشاذلي " ، المذاع عبر فضائية " سي بي سي " ، أن العلاقة بين الرجل والمرأة تقوم على التفاهم بين الطرفين ، مردفة " لو في مجهود في العلاقة الأسرية هتنجح".



وكشفت مطاوع عن طبيعة سير الخلافات مع زوجها أثناء الاختلاف في بعض الأمور، قائلة: "بنتخانق باللغة العربية الفصحى".