برشلونة يكتسح توتنهام برباعية فى دوري أبطال أوروبا .. فيديو

حقق فريق برشلونة فوزا مستحقا علي منافسه توتنهام بأربعة أهداف مقابل هدفين فى المباراة التي جمعت الفريقين، علي ملعب وايت هارت لين فى الجولة الثانية ضمن منافسات دوري المجموعات بدوري أبطال أوروبا .



افتتح برشلونة التهديف فى الدقيقة الثانية عن طريق فيليب كوتينيو من تسديدة خارج منطقة الجزاء مستغلا خروج حارس مرمي توتنهام بطريقه خطأ.



وجاء هدف برشلونة الثاني فى الدقيقة 28 عن طريق إيفان راكيتش من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء وتصطدم بالعارضة وتسكن الشباك ، معلنا الهدف الثاني لفريقة .



وتمكن فريق توتنهام من تقليص الفارق فى الدقيقة 52 عن طريق هاري كين عقب مراوغه رائعه لدفاع برشلونة وسددها بإتقان لتسكن شباك ، معلنا الهدف الاول لفريقه.



وأضاف ميسي الهدف الثالث لبرشلونة فى الدقيقة 56 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء .



وعاد فريق توتنهام للتهديف مرة أخري فى الدقيقة 66 عن طريق إيريك لاميلا من تسديدة رائعه خارج منطقة الجزاء سكنت الشباك .



وإنهي فريق برشلونة المباراة فى الدقيقة 90 عن طريق ميسي من تسديدة داخل منطقة سددها كأنها ركلة جزاء .



وبهذه النتيجة يتصدر برشلونة صدارة المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط ، بفارق الأهداف عن إنتر ميلان الذي يحتل المركز الثاني ، بينما جاء توتنهام فى المركز الثالث دون نقاط ، وبي إس فى آيندهوفن فى المركز الرابع دون نقاط .



وتضم المجموعه الثانية ، برشلونة ، إنتر ميلان ، توتنهام ، ، بي إس فى آيندهوفن.