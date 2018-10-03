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هيئة البريد: 15 أكتوبر بدء دفع مخالفات المرور فى القاهرة الكبرى

الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 11:06 م
صدى البلد
أسامة علي
قال عصام الصغير رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، أنه تم توقيع بروتوكول مع النيابة العامة بخصوص دفع مخالفات المرور أو الاستعلام أو التظلمات.

وأضاف " الصغير " خلال مداخلة هاتفية له مع برنامج "مصر النهاردة" المذاع عبر مع فضائية "الأولى" الخدمة سوف تبدأ 15 أكتوبر فى القاهرة الكبرى وبعدها ستبدأ الانتشار فى الـ 4 ألاف فرع بريد على مستوى الجمهورية.

وأكد"الصغير" أن هيئة البريد أصبحت تقدم الآن معظم خدمات المواطنين، وسيتم إضافة خدمات أخرى جديدة على فترات.

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