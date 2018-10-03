هيئة البريد: 15 أكتوبر بدء دفع مخالفات المرور فى القاهرة الكبرى

قال عصام الصغير رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، أنه تم توقيع بروتوكول مع النيابة العامة بخصوص دفع مخالفات المرور أو الاستعلام أو التظلمات.



وأضاف " الصغير " خلال مداخلة هاتفية له مع برنامج "مصر النهاردة" المذاع عبر مع فضائية "الأولى" الخدمة سوف تبدأ 15 أكتوبر فى القاهرة الكبرى وبعدها ستبدأ الانتشار فى الـ 4 ألاف فرع بريد على مستوى الجمهورية.



وأكد"الصغير" أن هيئة البريد أصبحت تقدم الآن معظم خدمات المواطنين، وسيتم إضافة خدمات أخرى جديدة على فترات.



