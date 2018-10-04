احتفالا بالذكرى 45 لانتصارات أكتوبر.. محافظ كفر الشيخ: حرب العاشر من رمضان أعادت الثقة والعزة والكرامة للجيش المصري.. وتدرس في كبريات المعاهد والكليات والأكاديميات العسكرية

- محافظ كفر الشيخ يشهد احتفالات الذكرى 45 لانتصارات أكتوبر

- حرب أكتوبر أعادت الثقة إلى الجيش المصري والعزة والكرامة - القوات المسلحة كانت ولا زالت درع الأمة وحصنها - حرب أكتوبر تدرس في كبريات المعاهد والكليات والأكاديميات العسكرية





شهد الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ مساء أمس، الأربعاء، الاحتفال بالذكرى الـ 45 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، بالمجمع الثقافي بمدينة كفر الشيخ، بحضور اللواء فريد مصطفى، مدير أمن كفر الشيخ، والعميد سامح الطنوبى المستشار العسكري .





كما حضر الاحتفال اللواء حازم الخولى، مدير إدارة الأمن الوطنى، واللواء هشام فكرى، رئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية، واللواء محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائى، والمهندس على عبد الستار، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، وعدد من وكلاء الوزارات ورؤساء المراكز والمدن، وعدد من أبطال وقيادات القوات المسلحة والشرطة والقيادات الامنية والتنفيذية والشعبية .





قال محافظ كفر الشيخ يسعدني إن نكون معًا اليوم للاحتفال بذكرى مرور 45 عامًا على انتصارات أكتوبر المجيدة مقدمًا التحية لأبطالنا البواسل وشهدائنا الأبرار من رجال القوات المسلحة الأبطال ورجال الشرطة البواسل الذين ضحوا بدمائهم وأرواحهم من أجل وطنهم فنالوا شرف الشهادة وكانوا عند ربهم أحياء يرزقون.





وأكد محافظ كفر الشيخ، أن حرب أكتوبر أعادت الثقة إلى الجيش المصري والعزة والكرامة إلى شعب مصر العظيم واستطاعت قواتنا المسلحة الباسلة عبور قناة السويس وتحطيم خط بارليف المنيع، ودك حصون العدو الإسرائيلي في الضفة الشرقية للقناه وأفقدته توازنه فى 6 ساعات مما أذهل العالم أجمع وهذا ما أكده الخبراء العسكريون.





وأضاف المحافظ، أصبحت حرب أكتوبر تدرس في كبريات المعاهد والكليات والأكاديميات العسكرية في مختلف أنحاء العالم، مضيفًا وكما انتصرت قواتنا المسلحة في حرب أكتوبر المجيدة وكانت ومازالت درعًا للأمة وحصنها المنيع.





وتابع: "وها هي الآن تواجه عناصر الإرهاب الأسود في سيناء وفى أنحاء البلاد في إطار دورها العظيم في الحفاظ على أمن الوطن ومقدراته وتأمين حدوده وتوفير الحماية اللازمة لمواطنيه، مشيرًا إلى دور شعب مصر العظيم وكافة مؤسسات الدولة فى ضرورة تقديم كل الدعم والتأييد لما تقوم به قواتنا المسلحة الباسلة لتطهير سيناء من الإرهابيين.



