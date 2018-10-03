عبلة الهواري: قانون الأحوال الشخصية لا يواكب الاتفاقيات الدولية

قالت عبلة الهوارى عضو مجلس النواب، إن قانون الأحوال الشخصية من أهم القوانين التي أصدرها المشرع وتطبقها المحاكم؛ نظرا لأنه ينظم ويضع القواعد التي تنظم العلاقة بين أفرادها.



وأضافت الهوارى خلال لقائها ببرنامج "ما وراء الحدث" عبر فضائية " اكسترا نيوز " ، أن قانون الأحوال الشخصية الموجود حاليا لا يواكب الاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية التى صدقت مصر عليها.



وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن هناك إشكاليات كثيرة فى القانون الحالى الذي أُعد منذ وقت قريب فى 5 ابواب بـ 224 مادة؛ بعد تدخل أعضاء مجلس النواب، لحل مشاكل الشباب.