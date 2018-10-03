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ثقافة

منسق شارع المعز: ألعاب السيرك والأكروبات عرفها الفاطميون قبل 1000 عام..صور

الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 11:42 م
صدى البلد
علاء المنياوي
كشف شريف فوزي المنسق العام لشارع المعز أن ألعاب السيرك التي نراها حاليا عرفتها القاهرة التاريخية خاصة في عهد الفاطميين، وقد وثق المؤرخ المعروف المقريزي ذلك.

جاء ذلك خلال الندوة التي نظمها متحف النسيج المصري اليوم الأربعاء بعنوان "شارع المعز..حكايات وأسرار" ،بحضور د.أشرف أبو اليزيد مدير عام متحف النسيج المصري.

وقال فوزي أن الخليفة الفاطمي أثناء الاحتفالات خاصة بعد صلاة العيد يأتي بمجموعة بهلوانات من برقة في ليبيا لعمل فقرات،كذلك ألعاب السيرك التي كانت موجودة حينها.

وأشار إلى أن الفاطميين أدخلوا كل الاحتفالات خاصة الدينية للقاهرة، وذلك لتحبيب المصريين في المذهب الشيعي، ومن هذه الاحتفالات ألعاب السيرك والتي ظهرت في مصر قبل حوالي 1000 عام.

وأضاف: المقريزي مؤرخ كبير وقد ذكر ذلك في مؤلفاته، حيث ظهرت قبل 1000 عام ألعاب الحبال البهلوانية،حيث كان يتم ربط أحبال بين القلعة والسلطان حسن ويسير لاعبو الأكروبات والسيرك عليها.
منسق شارع المعز: ألعاب السيرك والأكروبات عرفها الفاطميون قبل 1000 عام..صور
منسق شارع المعز: ألعاب السيرك والأكروبات عرفها الفاطميون قبل 1000 عام..صور
منسق شارع المعز: ألعاب السيرك والأكروبات عرفها الفاطميون قبل 1000 عام..صور
منسق شارع المعز: ألعاب السيرك والأكروبات عرفها الفاطميون قبل 1000 عام..صور
منسق شارع المعز: ألعاب السيرك والأكروبات عرفها الفاطميون قبل 1000 عام..صور
منسق شارع المعز: ألعاب السيرك والأكروبات عرفها الفاطميون قبل 1000 عام..صور
منسق شارع المعز: ألعاب السيرك والأكروبات عرفها الفاطميون قبل 1000 عام..صور
منسق شارع المعز: ألعاب السيرك والأكروبات عرفها الفاطميون قبل 1000 عام..صور
منسق شارع المعز: ألعاب السيرك والأكروبات عرفها الفاطميون قبل 1000 عام..صور
منسق شارع المعز: ألعاب السيرك والأكروبات عرفها الفاطميون قبل 1000 عام..صور
منسق شارع المعز: ألعاب السيرك والأكروبات عرفها الفاطميون قبل 1000 عام..صور

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