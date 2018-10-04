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محافظات

بدء تنفيذ برنامج تنمية الوعي التراثي لطلاب الشرقية

الخميس 04/أكتوبر/2018 - 01:12 ص
برنامج تنمية الوعي
برنامج تنمية الوعي التراثي لطلاب الشرقية
محمد الطحاوي
أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أهمية الحفاظ على الهوية الوطنية والقيم الاجتماعية والتراث والموروثات الشعبية لترسيخ قيم الولاء والانتماء للوطن، مشيرًا إلى ضرورة وضع برامج لتنمية الوعي التراثي بالمحافظة من خلال تنظيم رحلات لطلاب المراحل التعليمية المختلفة للمناطق الأثرية بنطاق دائرة المحافظة؛ وذلك بالتنسيق بين إدارة التراث الحضاري بالديوان العام، ومكتب المستشار العسكري ومديرية التربية والتعليم وقطاع الآثار المصري والإسلامي والقبطي.

وقامت إدارة التراث الحضاري بالاشتراك مع الجهات المعنية بتنفيذ رحلات مجانية لطلاب المدارس بمراحل التعليم المختلفة لزيارة المنطقة الأثرية بتل بسطة والمتحف للتعرف على الآثار الفرعونية القديمة ومسار العائلة المقدسة.

وأوضحت الدكتورة رشا حسن، مدير إدارة التراث الحضاري، أنه تم وضع برنامج لتنمية الوعي التراثي تحت شعار (أنا المصري) يبدأ بتنظيم رحلات مجانية للطلاب بمختلف الإدارات التعليمية بنطاق دائرة المحافظة لزيارة المناطق الأثرية والآثار الإسلامية والقبطية ومنها "مسجد عبد العزيز رضوان بالزقازيق – كنيسة كفر الدير بالتلين – تل بسطة – صان الحجر" لتنمية الوعي الثقافي والتراثي لدى الأجيال القادمة، إضافةً إلى تكوين جماعات أنشطة بالمدارس تحت شعار البرنامج ، وعقد ندوات بالإدارات التعليمية.

بدء تنفيذ برنامج تنمية الوعي التراثي لطلاب الشرقية
بدء تنفيذ برنامج تنمية الوعي التراثي لطلاب الشرقية

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