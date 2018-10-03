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محمد عبد السلام : مصر مؤهلة لتكون أكبر دولة مصدرة للملابس الجاهزة

الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 11:46 م
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حسام الحارتي
أكد محمد عبد السلام ، رئيس شعبة الملابس الجاهزة ،  أن سياسات الديكتاتور أردوغان الهمجية ضد مصر، مرفوضة تماما.

وأضاف عبد السلام، في تصريحات أثناء لقائه ببرنامج "على مسئوليتي " مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع عبر فضائية "صدى البلد " ، ان العلاقات بين الشعبين المصري والتركي تسير علي مستوى جيد للغاية ولا تتبع سياسة الديكتاتور ضد مصر.

وأشار الي ان مصر مؤهلة خلال السنوات المقبلة ، لتصبح أكبر دولة في تصدير الملابس الجاهزة على مستوى العالم .

وأكد ان تركيا تقوم بتصدير ملابس جاهزة بقيمة تبلغ 26 مليار دولار سنويا ، مضيفا ان هذه الصناعة بدأت في الانقراض داخل تركيا، مؤكدا ان كثيرا من المستثمرين يرغبون في نقل الاستثمارات الخاصة بهم من تركيا الي مصر

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