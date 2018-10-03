محمد عبد السلام : مصر مؤهلة لتكون أكبر دولة مصدرة للملابس الجاهزة

أكد محمد عبد السلام ، رئيس شعبة الملابس الجاهزة ، أن سياسات الديكتاتور أردوغان الهمجية ضد مصر، مرفوضة تماما.



وأضاف عبد السلام، في تصريحات أثناء لقائه ببرنامج "على مسئوليتي " مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع عبر فضائية "صدى البلد " ، ان العلاقات بين الشعبين المصري والتركي تسير علي مستوى جيد للغاية ولا تتبع سياسة الديكتاتور ضد مصر.



وأشار الي ان مصر مؤهلة خلال السنوات المقبلة ، لتصبح أكبر دولة في تصدير الملابس الجاهزة على مستوى العالم .



وأكد ان تركيا تقوم بتصدير ملابس جاهزة بقيمة تبلغ 26 مليار دولار سنويا ، مضيفا ان هذه الصناعة بدأت في الانقراض داخل تركيا، مؤكدا ان كثيرا من المستثمرين يرغبون في نقل الاستثمارات الخاصة بهم من تركيا الي مصر

