محمد عبد السلام : مصر مؤهلة لتكون أكبر دولة مصدرة للملابس الجاهزة

أكد محمد عبد السلام ، رئيس شعبة الملابس الجاهزة ، أن سياسات الديكتاتور أردوغان الهمجية ضد مصر، مرفوضة تماما.
وأضاف عبد السلام، في تصريحات أثناء لقائه ببرنامج "على مسئوليتي " مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع عبر فضائية "صدى البلد " ، ان العلاقات بين الشعبين المصري والتركي تسير علي مستوى جيد للغاية ولا تتبع سياسة الديكتاتور ضد مصر.
وأشار الي ان مصر مؤهلة خلال السنوات المقبلة ، لتصبح أكبر دولة في تصدير الملابس الجاهزة على مستوى العالم .
وأكد ان تركيا تقوم بتصدير ملابس جاهزة بقيمة تبلغ 26 مليار دولار سنويا ، مضيفا ان هذه الصناعة بدأت في الانقراض داخل تركيا، مؤكدا ان كثيرا من المستثمرين يرغبون في نقل الاستثمارات الخاصة بهم من تركيا الي مصر
وأضاف عبد السلام، في تصريحات أثناء لقائه ببرنامج "على مسئوليتي " مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع عبر فضائية "صدى البلد " ، ان العلاقات بين الشعبين المصري والتركي تسير علي مستوى جيد للغاية ولا تتبع سياسة الديكتاتور ضد مصر.
وأشار الي ان مصر مؤهلة خلال السنوات المقبلة ، لتصبح أكبر دولة في تصدير الملابس الجاهزة على مستوى العالم .
وأكد ان تركيا تقوم بتصدير ملابس جاهزة بقيمة تبلغ 26 مليار دولار سنويا ، مضيفا ان هذه الصناعة بدأت في الانقراض داخل تركيا، مؤكدا ان كثيرا من المستثمرين يرغبون في نقل الاستثمارات الخاصة بهم من تركيا الي مصر