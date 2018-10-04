إشادتان دوليتان بأداء الاقتصاد المصري.. البنك الدولي يرفع توقعاته لمعدلات النمو.. وجي بي مورجان: تنافسية الجنيه تحسن من أداء ميزان المدفوعات.. وخبراء: الحكومة لديها رؤية واضحة

اقتصاديون دوليون: حكومة مصر لديها رؤية واضحة وعازمة على مواصلة الإصلاحات

البنك الدولي يتوقع ارتفاع معدل النمو في مصر نسبة 5.8% بحلول عام 2020 جي بي مورجان : تنافسية الجنيه المصري تحسن من أداء ميزان المدفوعات





توقع البنك الدولي في تقرير صادر عنه ارتفاع معدل النمو بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 2% عام 2018، مشيرا إلى احتمالية وصول معدل النمو في مصر فقط نسبة 5.8% عام 2020.





وقال البنك الدولي، في أحدث تقرير صادر عنه، إن هذه الزيادة ستكون مدفوعة ببرنامج الإصلاح الذي شمل تحرير سعر الصرف، وترشيد الطاقة، وزيادة الحماية الاجتماعية للفقراء.





وأضاف أن الإصلاحات في المنطقة أدت إلى تحقيق وفورات تراكمية تصل إلى حوالي 180 مليار دولار، معظمها في البلدان المصدرة للنفط، مما أتاح للحكومات مساحة مالية إضافية لمواصلة الإصلاحات الاقتصادية.





قالت سارة النشار خبيرة اقتصادية في قطاع الاقتصاد الكلي والتجارة والاستثمار بالبنك الدولي في مصر، إن التوقعات بوصول نسبة مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5ر3% خلال العام المالي 2019 ـ2020، خير برهان على التحسن الكبير والتعافي في الاقتصاد؛ لاسيما عقب الفترة ما بين 2011 ـ 2014، ومع الآخذ في الاعتبار أن الاقتصاد المصري ذاته يسجل توسعًا سريعًا.





وأوضح إبراهيم شاودري كبير اقتصاديين في الممارسات العالمية بالاقتصاد الكلي والتجارة والاستثمار بالبنك الدولي ـ في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط على هامش إطلاق تقرير المرصد الاقتصادي ـ أن مصر تسعى للاستفادة من الاستثمار في القطاعات التي تسهم في خلق المزيد من فرص العمل، لافتًا إلى أن البنك الدولي يتناقش مع الكثير من المستثمرين ممن يبدون تفاؤلهم تجاه السوق المصرية.





وأضاف شاودري، إن الاستثمار الأجنبي المباشر بحسب الأرقام الرسمية المعلنة مؤخرًا شهد تطورًا جيدًا، حيث وصل إلى 4ر7 مليار دولار منها نحو 5ر4 مليار دولار من قطاع الاستخراجات والطاقة، فيما جاءت الـ9ر2 مليار دولار المتبقية في قطاعات متنوعة.





وفي ذات السياق، الدكتورة هدى يوسف خبير اقتصادي أول قطاع الاقتصاد الكلي والتجارة والاستثمار بالبنك الدولي ، قائلة "إن المؤشرات الاقتصادية ومعدلات الاستثمار الأجنبي المباشر حتى الآن هي نتاج سريع لقرار تحرير سعر صرف الجنيه المصري ، والذي أسهم في زيادة القدرة التنافسية للاقتصاد"، مشددة على ضرورة استمرار زخم الإصلاحات الهيكلية، والعمل على تحسين بيئة الأعمال، وتهيئة السوق لدخول القطاع الخاص بقوة.





قالت مؤسسة جي بي مورجان المالية، أكبر بنك استثمار في العالم، إن ارتفاع تنافسية العملة المصرية "الجنيه" ساهمت في تحسن أداء ميزان المدفوعات المصري الذي حقق أكثر من 7ر12 مليار دولار في العام المالي الماضي 2017/ 2018.





وذكر البنك العالمي في تقرير اليوم حول أداء الاقتصادات الناشئة في الشرق الأوسط تلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه أن عجز الحساب الجاري لمصر جاء أفضل من التوقعات حيث تراجع إلى 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي بما يعادل نحو 6 مليارات دولار في السنة المالية 2017/2018 المنتهية في 30 يونيو الماضي من 6.1% (14 مليار دولار) قبل عام.





وأرجعت جي بي مورجان، في تقريرها هذا التراجع إلى زيادة تنافسية الجنيه واستقرار الوضع الأمني، وارتفاع إنتاج الهيدروكربون.

وتوقعت المؤسسة المالية أن تتراجع نسبة مشاركة عجز الحساب الجاري إلى 0.3% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام المالي الحالي 2018/2019، على أن تتحول إلى فائض بنحو 1.4% من إجمالي الناتج المحلي.





ولفت التقرير إلى ارتفاع الصادرات بنسبة 19% والواردات بنحو 7%، في حين سجل الاقتصاد نموا بواقع 5.3%، كما تضاعف فائض قطاع الخدمات إلى 11 مليار دولار من 5.6 مليار دولار قبل عام مستفيدا من تعافي قطاع السياحة، كما ارتفعت التحويلات بنحو 21% بدعم من تحويلات المصريين العاملين في الخليج.





وأشار التقرير إلى أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر مازالت قوية عند 7.7 مليار دولار (3.2 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي)، مدفوعة بالاستثمارات في قطاع الهيدروكربونات، إلا أن الاستثمار في المحافظ المالية تراجع بسبب ارتفاع معدل المخاطر العالمي، حيث أدى تقلب الأسواق الناشئة منذ الربع الأول إلى تراجع بعض تدفقات الأموال الساخنة التي كانت قد انجذبت بعد بدء الإصلاحات.





وأكد التقرير على أنه لا يزال هناك مجال كبير لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، ولكننا نتوقع استمرار الضغوط على تدفقات الاستثمار في المحافظ الاستثمارية على خلفية ارتفاع أسعار الفائدة العالمية، حيث انخفضت الحيازات الأجنبية من أذون الخزانة من 22 مليار دولار في مارس إلى حوالي 14 مليار دولار في أغسطس.



