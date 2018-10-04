إسدال الستار عن انتخاب رؤساء اللجان النوعية بالبرلمان.. عمرو صدقي: قانون لتنظيم السياحة الصحية.. فرج عامر: نسعى لتعميق الصناعة المحلية.. والقصبي: سندرس مشروعات القوانين والقضايا المهمة

بعد فوزه.. رئيس لجنة السياحة بالبرلمان يضع ملامح خطة عملها

بعد توليه رئاسة صناعة البرلمان.. فرج عامر: خطة لتوفير 3 ملايين فرصة عمل رئيس ائتلاف دعم مصر يهنئ قيادات لجان البرلمان بعد فوزهم بثقة زملائهم علاء عابد يشكر أعضاء حقوق الإنسان بعد فوزه برئاسة اللجنة بالتزكية





انتهت اللجان النوعية أمس من اختيار رؤسائها الجدد خلال دور الانعقاد الرابع بالبرلمان، حيث أعلنوا بعد فوزهم برئاسة اللجان عن خطتهم التى سيعملون عليها خلال الفترة المقبلة.





فى البداية تعهد النائب عمرو صدقي، بعد فوزه بالتزكية برئاسة لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، بأن تتم إدارة عمل اللجنة بشكل جماعي، مشيرًا إلى أنه حريص على التنسيق والتشاور مع جميع أعضائها.





وقال "صدقى"، فى بيان صحفى له، إن اللجنة ستعقد اجتماعًا خلال الأيام القليلة المقبلة، لوضع خطتها، مؤكدًا أن دور الانعقاد الرابع سيشهد أجندة تشريعية مزدحمة وهامة تقع على عاتق البرلمان، وأن لديه أجندة تشريعية مهمة لصالح قطاع السياحة المصرية، وسيهتم بشكل رئيسي بحزمة تشريعات تخص القطاع.





وأوضح أن القطاع السياحى وصل إلى مرحلة يجب أن تتضمن تعديلات تطال القوانين القديمة، وعلى سبيل المثال وليس الحصر فقانون السياحة لم يتم إدخال أية تعديلات عليه منذ عام 1968 وهى تشريعات عفا عنها الزمن فى الوقت الذى نعيش فيه اليوم عصر السياحة الإلكترونية ".





وأشار النائب عمرو صدقى إلى أنه أيضًا لابد أن يكون لدينا قانون لتنظيم السياحة الصحية خلال الفترة المقبلة، والتى تستلزم توضيح العلاقة بين وزارتي السياحة والصحة في مصر، لافتا إلى أن القانون جاهز للمناقشة ومقدم ومحال للجان النوعية المختصة.





واستطرد أن اللجنة تهتم بالتنسيق مع وزيرى السياحة والطيران المدني وغيرهما من الوزراء وبما يكفل إيجاد حلول عاجلة للمشكلات والأزمات التى يعانى منها قطاع السياحة، مشددًا على أن السياحة هى الحل الرئيسى لأى مشكلة نواجهها وعوائدها هامة للشارع المصري، وهو ما يستلزم توعية المواطن بأن السياحة لا تخص المجال فقط، بل من أجل مصلحة المواطن أولا.





كما أكد ضرورة الاهتمام خلال الفترة المقبلة أيضًا، بمشروع مسار العائلة المقدسة، مقترحا تنظيم جلسات مع نواب الدوائر؛ لمعرفة أسباب صعوبة تنفيذ هذا المشروع بمحافظات بعينها، وكيفية العمل على توعية المواطنين بتقبلها؛ لما لها من عائد عليهم وتطوير محافظتهم، كما أنه سيسهم فى إحداث هجرة عكسية للمحافظات من خلال فتح مشاريع صغيرة واستثمارية بها، خاصة وأنه سيكون لأول مرة لدينا سياحة بمنطقة الدلتا.





وأوضح أنه من الضرورة أيضًا تنظيم جلسات حوار مجتمعى مع الشركات السياحية لحل مشاكل الحج والعمرة، بجانب كيفية استغلال الجاليات المصرية ورموزنا بالخارج بمختلف دول العالم للتسويق لمصر واعتبارهم سفرائنا هناك.





وشدد على أن القطاع السياحى بحاجة إلى إعادة النظر فى الضرائب التى فرضت مؤخرا على القطاع الفندقى، بما يتواكب مع متطلبات الدولة الخاصة بإيجاد موارد، ويتواءم أيضًا بما لا يقضى على صناعة السياحة، مؤكدا ان الترويج للسياحة المصرية حتى تستعيد مكانتها المرموقة على الساحة العالمية؛ يحتاج الى سياسات واساليب جديدة وغير تقليدية.





وقال النائب إن لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب لديها مجموعة مهمة من النواب الخبراء فى قطاع السياحة والذين يمتلكون خبرات واسعة قادرة على وضع رؤى واستراتيجيات متعددة تكفل صياغة مجموعة من التوصيات والاقتراحات التى تؤدي إلى خروج مصر من كبوتها السياحية وتحقيق النجاح فى استعادة المكانة الكبيرة والمرموقة لها على خريطة السياحة العالمية، خاصة ان القطاع يحظى باهتمام كبير وغير مسبوق من الرئيس عبد الفتاح السيسى.





وطالب صدقي، البرلمان والحكومة وجميع مؤسسات الدولة، خاصة العاملة فى مجال السياحة باستغلال هذا الاهتمام من القيادة السياسية بقطاع السياحة، خاصة ان مصر أصبحت تمتلك المقومات السياحية والأثرية التى تمكنها أن تكون واحدة من أهم دول العالم فى جذب السياحة العالمية.





وصرح المهندس فرج عامر، بعد رئاسته لجنة الصناعة بالبرلمان بالتزكية على هامش الانتخابات التي أجريت أمس، بأنه يمتلك رؤية واستراتيجية متكاملة شاملة لتطوير وتحديث الصناعة المصرية، مشيرا إلى أنه سيطرح هذه الاستراتيجية على زملائه أعضاء لجنة الصناعة بمجلس النواب، وأن هذه الاستراتيجية تستهدف تحقيق أهداف طموحة تنبثق من رؤية مصر 2030، وتتفق مع المشروعات القومية الكبرى التى تنفذها الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.





وأكد أن مصر مؤهلة لأن تكون واحدة من أهم الدول الصناعية داخل منطقة الشرق الأوسط بأسرها، خاصة بعد المشروعات القومية الكبرى وغير المسبوقة فى تاريخ مصر والتى أنجزها الرئيس السيسي، خاصة فيما يتعلق بمشروعات الطرق والأنفاق والكباري.





وكشف عامر، عن رؤيته التي تركز على تعميق الصناعة المحلية وتنميتها ليصل معدل النمو الصناعى إلى 8% بحلول عام 2020، لتصل نسبة مساهمة الصناعة فى الناتج المحلى الإجمالى إلى 21% وتوفير 3 ملايين فرصة عمل وزيادة معدل النمو السنوى للصادرات ليصبح 10% سنويًا.





وأضاف أن مصر نجحت فى تهيئة مناخ الأعمال الداعم لعملية التنمية الاقتصادية، بما فى ذلك اختصار مدة استخراج التراخيص الصناعية، وتوفير الأراضى المرفقة والمخصصة لأغراض الاستثمار الصناعى بالأسعار المناسبة وتيسير الحصول على المساندة الفنية والمالية اللازمة لتطوير الصناعة وزيادة القيمة المضافة للصناعات المصرية وتعميق التصنيع المحلى، وتصنيع منتجات ذات تكنولوجيا متطورة وآليات إنتاج حديثة تتوافق مع العصر الحالى والمستقبلى؛ والتوسع فى إنشاء التجمعات الصناعية المتخصصة، مثل مدينة الجلود بالروبيكى، والأثاث بدمياط، و البلاستيك بمنطقة مرغم بالإسكندرية؛ بالإضافة إلى تجمعات بدر، والسادات، وبورسعيد.





وتوجه فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بالشكر الى كل اعضاء اللجنة، والى المهندس أحمد سمير، رئيس اللجنة السابق، متمنيا للجميع التوفيق لخدمة مصرنا الحبيبة.





وتقدم الدكتور عبد الهادى القصبى رئيس ائتلاف دعم مصر ورئيس لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة بمجلس النواب بالتهنئة لجميع زملائه رؤساء ووكلاء وأمناء السر باللجان النوعية بالبرلمان بعد فوزهم فى الانتخابات التى تمت داخل اللجان النوعية بالبرلمان.





ووصف "القصبى" فى بيان صحفى له هذه الانتخابات بأنها كانت فى قمة الديمقراطية وكانت تعبيرا حقيقيا على التعاون الصادق بين جميع أعضاء مجلس النواب بمختلف اتجاهاتهم وانتماءاتهم السياسية والشعبية والحزبية، مؤكدًا أن غالبية الفائزين فى انتخابات المواقع القيادية داخل اللجان النوعية كانت بالتزكية معربا عن ثقته فى قدرة لجان البرلمان على اداء دورها على اكمل وجه فى المجالين التشريعى والرقابى لان لجان البرلمان تعد بيت الخبرة لمجلس النواب نظرا لان كل القوانين والقضايا والملفات يتم دراستها دراسة متأنية داخل لجان البرلمان ثم تعرض على الجلسات العامة لمجلس النواب.





وأكد الدكتور عبد الهادى القصبى أن لجان مجلس النواب سوف تضع خلال الأيام القليلة القادمة جدول أعمالها لتبدأ فى دراسة مشروعات القوانين والقضايا المهمة التى سوف تتقدم بها لمجلس النواب لمناقشتها فى الجلسات العامة للبرلمان.





وأشاد بجميع زملائه النواب الذين خاضوا انتخابات اللجان النوعية ولم يوفقوا مؤكدًا أنهم كفاءات وخبرات والبرلمان سوف يستفيد منهم لصالح مصر وشعبها.





وتوجه النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بالشكر لجميع أعضاء لجنه حقوق الانسان علي منحنه الثقة للعام الثالث علي التوالي وفوزه برئاسة اللجنة بالتزكية.





وقال "عابد" فى بيان له: "أعاهد الله سبحانه وتعالي وأعاهدكم علي ان ابذل أقصى ما في وسعي من جهد للوصول الي نتائج ترضي الشعب الذي اولانا الثقة وتحقيق تقدم يشعر به المواطن في مجال حقوق الإنسان ".



