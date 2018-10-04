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فن

إقبال كبير على الملتقى الدولي الأول للمسرح الجامعي في مصر

الخميس 04/أكتوبر/2018 - 12:55 ص
صدى البلد
أحمد إبراهيم
أكد الفنان عمرو قابيل، مدير الملتقى الدولي الأول للمسرح الجامعي، أننا كنا نتوقع اهتمامًا أكبر من جانب الطلبة بالملتقى ولكن ليس إلى هذه الدرجة وهذا الشغف والإقبال، مشيرًا إلى سعادته برعاية رئيس الجمهورية للملتقى والنجاح الكبير للدورة الأولى الذي يحملنا مسئولية كبيرة.

وشهدت فعاليات الملتقى إقبالًا كبيرًا على الورش الدولية، والتي بدأت في الجامعة البريطانية وجامعة المنوفية وأكاديمية طيبة وجامعة القاهرة والمركز الأوليمبي بالمعادي من خلال مدربين دوليين من استراليا وكندا وأوكرانيا والمغرب ومصر.

كما شهدت العروض بداية قوية وحضورًا جماهيريًا كبيرًا لعرض (هي وعشاقها) لجامعة حلوان وعرض (مارا ساد) لجامعة الإسكندرية، وقد ناشد طلاب الجامعات المصرية إدارة الملتقى، بالاستمرار وتقديم مزيدٍ من العروض الدولية.

أيضًا بدأت المحاور الفكرية بالمائدة المستديرة (المسرح الجامعي الواقع وآفاق المستقبل)؛ وذلك بحضور نخبة من كبار الباحثين والنقاد بالعالم العربي وذلك في قاعة بطرس غالي بالجامعة البريطانية،. وحلقة بحثية بعنوان (إشكاليات المسرح الجامعي) بالمجلس الأعلى للثقافة.

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