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فن

130 صورة من افتتاح الإسكندرية السينمائي.. وفاروق الفيشاوي يتحدى السرطان

الخميس 04/أكتوبر/2018 - 12:50 ص
صدى البلد
سعيد فراج - عدسة: محمد صبحي
شهدت مكتبة الإسكندرية مساء أمس، الأربعاء، فعاليات الحفل الافتتاحي للدورة الـ34 لمهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي، بحضور عدد كبير من نجوم الفن، وبمشاركة العديد من الأفلام في مسابقات المهرجان المختلفة. 

كانت الفنانة السورية سوزان نجم الدين والمخرج خالد يوسف والفنان صبري فواز، أول الحضور للحفل الافتتاحي، وتوافد بعدهم عدد كبير من النجوم، من بينهم: فاروق الفيشاوي، وابنه أحمد الفيشاوي، وزوجته ندى الكامل، إضافةً إلى الفنانة لبلبة ورجاء الجداوي وإلهام شاهين ووفاء عامر ومنال سلامة ودنيا عبد العزيز وأحمد عبد العزيز وكمال أبو رية، والإعلامي عمرو الليثي. 

تأخر الحفل الافتتاحي لعدة ساعات، بسبب الزحام الشديد أمام مكتبة الإسكندرية، والتي تشهد الحفل هذا العام؛ مما جعل الفنانين يواجهون صعوبات في الدخول إليها. 

وعلى الرغم من بدء الحفل الافتتاحي متأخرًا، إلا أن قاعة الحفل سيطرت عليها حالة من الفوضى؛ بسبب الزحام الشديد ولم يتمكن الكثير من إيجاد مقاعد للجلوس ومتابعة الحفل.

وتحدثت حفيدة النجمة القديرة نادية لطفي خلال الحفل قائلة للجمهور عن جدتها: "كان نفسها تكون معاكم"، مؤكدة أنها لم تتمكن من الحضور ولكنها سعيدة بالتكريم وبانتشار صورها في جميع شوارع مدينة الإسكندرية. 

وفجّر الفنان فاروق الفيشاوي، مفاجأة كبيرة، خلال الحفل بعد ما أعلن عن إصابته بمرض السرطان، ومكافحته للمرض خلال تلك الفترة. 

انتابت حالة من الحزن والبكاء الفنانين الذين حضروا حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط في دورته الرابعة والثلاثين، والتي انطلقت اليوم وتستمر حتى 8 أكتوبر الحالى؛ بعد إعلان إصابة الفنان فاروق الفيشاوي بمرض السرطان.

وفور انتهاء الحفل اتجه الفنانون إلى فاروق الفيشاوي لدعمه في مرضه، وكان من بين هؤلاء الفنان كمال أبو رية الذي توجه بسرعة كبيرة عليه، موجهًا عتابه "لماذا لم تبُح لي؟"، وكان رد الفيشاوي: "متخفش عليا".

130 صورة من افتتاح الإسكندرية السينمائي.. وفاروق الفيشاوي يتحدى السرطان
130 صورة من افتتاح الإسكندرية السينمائي.. وفاروق الفيشاوي يتحدى السرطان
130 صورة من افتتاح الإسكندرية السينمائي.. وفاروق الفيشاوي يتحدى السرطان
130 صورة من افتتاح الإسكندرية السينمائي.. وفاروق الفيشاوي يتحدى السرطان
130 صورة من افتتاح الإسكندرية السينمائي.. وفاروق الفيشاوي يتحدى السرطان
130 صورة من افتتاح الإسكندرية السينمائي.. وفاروق الفيشاوي يتحدى السرطان
130 صورة من افتتاح الإسكندرية السينمائي.. وفاروق الفيشاوي يتحدى السرطان
130 صورة من افتتاح الإسكندرية السينمائي.. وفاروق الفيشاوي يتحدى السرطان
130 صورة من افتتاح الإسكندرية السينمائي.. وفاروق الفيشاوي يتحدى السرطان
130 صورة من افتتاح الإسكندرية السينمائي.. وفاروق الفيشاوي يتحدى السرطان
130 صورة من افتتاح الإسكندرية السينمائي.. وفاروق الفيشاوي يتحدى السرطان
130 صورة من افتتاح الإسكندرية السينمائي.. وفاروق الفيشاوي يتحدى السرطان
130 صورة من افتتاح الإسكندرية السينمائي.. وفاروق الفيشاوي يتحدى السرطان
130 صورة من افتتاح الإسكندرية السينمائي.. وفاروق الفيشاوي يتحدى السرطان
130 صورة من افتتاح الإسكندرية السينمائي.. وفاروق الفيشاوي يتحدى السرطان
130 صورة من افتتاح الإسكندرية السينمائي.. وفاروق الفيشاوي يتحدى السرطان
130 صورة من افتتاح الإسكندرية السينمائي.. وفاروق الفيشاوي يتحدى السرطان
130 صورة من افتتاح الإسكندرية السينمائي.. وفاروق الفيشاوي يتحدى السرطان
130 صورة من افتتاح الإسكندرية السينمائي.. وفاروق الفيشاوي يتحدى السرطان
130 صورة من افتتاح الإسكندرية السينمائي.. وفاروق الفيشاوي يتحدى السرطان
130 صورة من افتتاح الإسكندرية السينمائي.. وفاروق الفيشاوي يتحدى السرطان
130 صورة من افتتاح الإسكندرية السينمائي.. وفاروق الفيشاوي يتحدى السرطان
130 صورة من افتتاح الإسكندرية السينمائي.. وفاروق الفيشاوي يتحدى السرطان
130 صورة من افتتاح الإسكندرية السينمائي.. وفاروق الفيشاوي يتحدى السرطان
130 صورة من افتتاح الإسكندرية السينمائي.. وفاروق الفيشاوي يتحدى السرطان
130 صورة من افتتاح الإسكندرية السينمائي.. وفاروق الفيشاوي يتحدى السرطان
130 صورة من افتتاح الإسكندرية السينمائي.. وفاروق الفيشاوي يتحدى السرطان
130 صورة من افتتاح الإسكندرية السينمائي.. وفاروق الفيشاوي يتحدى السرطان
130 صورة من افتتاح الإسكندرية السينمائي.. وفاروق الفيشاوي يتحدى السرطان
130 صورة من افتتاح الإسكندرية السينمائي.. وفاروق الفيشاوي يتحدى السرطان
130 صورة من افتتاح الإسكندرية السينمائي.. وفاروق الفيشاوي يتحدى السرطان
130 صورة من افتتاح الإسكندرية السينمائي.. وفاروق الفيشاوي يتحدى السرطان
130 صورة من افتتاح الإسكندرية السينمائي.. وفاروق الفيشاوي يتحدى السرطان
130 صورة من افتتاح الإسكندرية السينمائي.. وفاروق الفيشاوي يتحدى السرطان
130 صورة من افتتاح الإسكندرية السينمائي.. وفاروق الفيشاوي يتحدى السرطان
130 صورة من افتتاح الإسكندرية السينمائي.. وفاروق الفيشاوي يتحدى السرطان
130 صورة من افتتاح الإسكندرية السينمائي.. وفاروق الفيشاوي يتحدى السرطان
130 صورة من افتتاح الإسكندرية السينمائي.. وفاروق الفيشاوي يتحدى السرطان
130 صورة من افتتاح الإسكندرية السينمائي.. وفاروق الفيشاوي يتحدى السرطان
130 صورة من افتتاح الإسكندرية السينمائي.. وفاروق الفيشاوي يتحدى السرطان
130 صورة من افتتاح الإسكندرية السينمائي.. وفاروق الفيشاوي يتحدى السرطان
130 صورة من افتتاح الإسكندرية السينمائي.. وفاروق الفيشاوي يتحدى السرطان
130 صورة من افتتاح الإسكندرية السينمائي.. وفاروق الفيشاوي يتحدى السرطان
130 صورة من افتتاح الإسكندرية السينمائي.. وفاروق الفيشاوي يتحدى السرطان
130 صورة من افتتاح الإسكندرية السينمائي.. وفاروق الفيشاوي يتحدى السرطان
130 صورة من افتتاح الإسكندرية السينمائي.. وفاروق الفيشاوي يتحدى السرطان
130 صورة من افتتاح الإسكندرية السينمائي.. وفاروق الفيشاوي يتحدى السرطان
130 صورة من افتتاح الإسكندرية السينمائي.. وفاروق الفيشاوي يتحدى السرطان
130 صورة من افتتاح الإسكندرية السينمائي.. وفاروق الفيشاوي يتحدى السرطان
130 صورة من افتتاح الإسكندرية السينمائي.. وفاروق الفيشاوي يتحدى السرطان
130 صورة من افتتاح الإسكندرية السينمائي.. وفاروق الفيشاوي يتحدى السرطان
130 صورة من افتتاح الإسكندرية السينمائي.. وفاروق الفيشاوي يتحدى السرطان
130 صورة من افتتاح الإسكندرية السينمائي.. وفاروق الفيشاوي يتحدى السرطان
130 صورة من افتتاح الإسكندرية السينمائي.. وفاروق الفيشاوي يتحدى السرطان
130 صورة من افتتاح الإسكندرية السينمائي.. وفاروق الفيشاوي يتحدى السرطان
130 صورة من افتتاح الإسكندرية السينمائي.. وفاروق الفيشاوي يتحدى السرطان
130 صورة من افتتاح الإسكندرية السينمائي.. وفاروق الفيشاوي يتحدى السرطان
130 صورة من افتتاح الإسكندرية السينمائي.. وفاروق الفيشاوي يتحدى السرطان
130 صورة من افتتاح الإسكندرية السينمائي.. وفاروق الفيشاوي يتحدى السرطان
130 صورة من افتتاح الإسكندرية السينمائي.. وفاروق الفيشاوي يتحدى السرطان
130 صورة من افتتاح الإسكندرية السينمائي.. وفاروق الفيشاوي يتحدى السرطان
130 صورة من افتتاح الإسكندرية السينمائي.. وفاروق الفيشاوي يتحدى السرطان
130 صورة من افتتاح الإسكندرية السينمائي.. وفاروق الفيشاوي يتحدى السرطان
130 صورة من افتتاح الإسكندرية السينمائي.. وفاروق الفيشاوي يتحدى السرطان
130 صورة من افتتاح الإسكندرية السينمائي.. وفاروق الفيشاوي يتحدى السرطان
130 صورة من افتتاح الإسكندرية السينمائي.. وفاروق الفيشاوي يتحدى السرطان
130 صورة من افتتاح الإسكندرية السينمائي.. وفاروق الفيشاوي يتحدى السرطان
130 صورة من افتتاح الإسكندرية السينمائي.. وفاروق الفيشاوي يتحدى السرطان
130 صورة من افتتاح الإسكندرية السينمائي.. وفاروق الفيشاوي يتحدى السرطان
130 صورة من افتتاح الإسكندرية السينمائي.. وفاروق الفيشاوي يتحدى السرطان
130 صورة من افتتاح الإسكندرية السينمائي.. وفاروق الفيشاوي يتحدى السرطان
130 صورة من افتتاح الإسكندرية السينمائي.. وفاروق الفيشاوي يتحدى السرطان
130 صورة من افتتاح الإسكندرية السينمائي.. وفاروق الفيشاوي يتحدى السرطان
130 صورة من افتتاح الإسكندرية السينمائي.. وفاروق الفيشاوي يتحدى السرطان
130 صورة من افتتاح الإسكندرية السينمائي.. وفاروق الفيشاوي يتحدى السرطان
130 صورة من افتتاح الإسكندرية السينمائي.. وفاروق الفيشاوي يتحدى السرطان
130 صورة من افتتاح الإسكندرية السينمائي.. وفاروق الفيشاوي يتحدى السرطان
130 صورة من افتتاح الإسكندرية السينمائي.. وفاروق الفيشاوي يتحدى السرطان
130 صورة من افتتاح الإسكندرية السينمائي.. وفاروق الفيشاوي يتحدى السرطان
130 صورة من افتتاح الإسكندرية السينمائي.. وفاروق الفيشاوي يتحدى السرطان
130 صورة من افتتاح الإسكندرية السينمائي.. وفاروق الفيشاوي يتحدى السرطان
130 صورة من افتتاح الإسكندرية السينمائي.. وفاروق الفيشاوي يتحدى السرطان
130 صورة من افتتاح الإسكندرية السينمائي.. وفاروق الفيشاوي يتحدى السرطان
130 صورة من افتتاح الإسكندرية السينمائي.. وفاروق الفيشاوي يتحدى السرطان
130 صورة من افتتاح الإسكندرية السينمائي.. وفاروق الفيشاوي يتحدى السرطان
130 صورة من افتتاح الإسكندرية السينمائي.. وفاروق الفيشاوي يتحدى السرطان
130 صورة من افتتاح الإسكندرية السينمائي.. وفاروق الفيشاوي يتحدى السرطان
130 صورة من افتتاح الإسكندرية السينمائي.. وفاروق الفيشاوي يتحدى السرطان
130 صورة من افتتاح الإسكندرية السينمائي.. وفاروق الفيشاوي يتحدى السرطان
130 صورة من افتتاح الإسكندرية السينمائي.. وفاروق الفيشاوي يتحدى السرطان
130 صورة من افتتاح الإسكندرية السينمائي.. وفاروق الفيشاوي يتحدى السرطان
130 صورة من افتتاح الإسكندرية السينمائي.. وفاروق الفيشاوي يتحدى السرطان
130 صورة من افتتاح الإسكندرية السينمائي.. وفاروق الفيشاوي يتحدى السرطان
130 صورة من افتتاح الإسكندرية السينمائي.. وفاروق الفيشاوي يتحدى السرطان
130 صورة من افتتاح الإسكندرية السينمائي.. وفاروق الفيشاوي يتحدى السرطان
130 صورة من افتتاح الإسكندرية السينمائي.. وفاروق الفيشاوي يتحدى السرطان
130 صورة من افتتاح الإسكندرية السينمائي.. وفاروق الفيشاوي يتحدى السرطان
130 صورة من افتتاح الإسكندرية السينمائي.. وفاروق الفيشاوي يتحدى السرطان
130 صورة من افتتاح الإسكندرية السينمائي.. وفاروق الفيشاوي يتحدى السرطان
130 صورة من افتتاح الإسكندرية السينمائي.. وفاروق الفيشاوي يتحدى السرطان
130 صورة من افتتاح الإسكندرية السينمائي.. وفاروق الفيشاوي يتحدى السرطان
130 صورة من افتتاح الإسكندرية السينمائي.. وفاروق الفيشاوي يتحدى السرطان
130 صورة من افتتاح الإسكندرية السينمائي.. وفاروق الفيشاوي يتحدى السرطان
130 صورة من افتتاح الإسكندرية السينمائي.. وفاروق الفيشاوي يتحدى السرطان
130 صورة من افتتاح الإسكندرية السينمائي.. وفاروق الفيشاوي يتحدى السرطان
130 صورة من افتتاح الإسكندرية السينمائي.. وفاروق الفيشاوي يتحدى السرطان
130 صورة من افتتاح الإسكندرية السينمائي.. وفاروق الفيشاوي يتحدى السرطان
130 صورة من افتتاح الإسكندرية السينمائي.. وفاروق الفيشاوي يتحدى السرطان
130 صورة من افتتاح الإسكندرية السينمائي.. وفاروق الفيشاوي يتحدى السرطان
130 صورة من افتتاح الإسكندرية السينمائي.. وفاروق الفيشاوي يتحدى السرطان
130 صورة من افتتاح الإسكندرية السينمائي.. وفاروق الفيشاوي يتحدى السرطان
130 صورة من افتتاح الإسكندرية السينمائي.. وفاروق الفيشاوي يتحدى السرطان
130 صورة من افتتاح الإسكندرية السينمائي.. وفاروق الفيشاوي يتحدى السرطان
130 صورة من افتتاح الإسكندرية السينمائي.. وفاروق الفيشاوي يتحدى السرطان
130 صورة من افتتاح الإسكندرية السينمائي.. وفاروق الفيشاوي يتحدى السرطان
130 صورة من افتتاح الإسكندرية السينمائي.. وفاروق الفيشاوي يتحدى السرطان
130 صورة من افتتاح الإسكندرية السينمائي.. وفاروق الفيشاوي يتحدى السرطان
130 صورة من افتتاح الإسكندرية السينمائي.. وفاروق الفيشاوي يتحدى السرطان
130 صورة من افتتاح الإسكندرية السينمائي.. وفاروق الفيشاوي يتحدى السرطان
130 صورة من افتتاح الإسكندرية السينمائي.. وفاروق الفيشاوي يتحدى السرطان
130 صورة من افتتاح الإسكندرية السينمائي.. وفاروق الفيشاوي يتحدى السرطان
130 صورة من افتتاح الإسكندرية السينمائي.. وفاروق الفيشاوي يتحدى السرطان
130 صورة من افتتاح الإسكندرية السينمائي.. وفاروق الفيشاوي يتحدى السرطان
130 صورة من افتتاح الإسكندرية السينمائي.. وفاروق الفيشاوي يتحدى السرطان
130 صورة من افتتاح الإسكندرية السينمائي.. وفاروق الفيشاوي يتحدى السرطان
130 صورة من افتتاح الإسكندرية السينمائي.. وفاروق الفيشاوي يتحدى السرطان
130 صورة من افتتاح الإسكندرية السينمائي.. وفاروق الفيشاوي يتحدى السرطان
130 صورة من افتتاح الإسكندرية السينمائي.. وفاروق الفيشاوي يتحدى السرطان
130 صورة من افتتاح الإسكندرية السينمائي.. وفاروق الفيشاوي يتحدى السرطان
130 صورة من افتتاح الإسكندرية السينمائي.. وفاروق الفيشاوي يتحدى السرطان
130 صورة من افتتاح الإسكندرية السينمائي.. وفاروق الفيشاوي يتحدى السرطان
130 صورة من افتتاح الإسكندرية السينمائي.. وفاروق الفيشاوي يتحدى السرطان
130 صورة من افتتاح الإسكندرية السينمائي.. وفاروق الفيشاوي يتحدى السرطان
130 صورة من افتتاح الإسكندرية السينمائي.. وفاروق الفيشاوي يتحدى السرطان
130 صورة من افتتاح الإسكندرية السينمائي.. وفاروق الفيشاوي يتحدى السرطان

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