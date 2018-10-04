اللاوندي: مصر أزعجت الأتراك وأصبحت مركزا لجذب الاستثمار ..فيديو

قال الدكتور سعيد اللاوندي، خبير العلاقات السياسية الدولية، إن السياسة لا تقبل الألوان الرمادية بل تكون حازمة، موضحًا أن الخلاف بين ألمانيا وفرنسا في وقت من الأوقات، نتج عنه منع برلين كل شيء عن باريس؛ لأنها كانت في حالة حرب.





وأضاف "اللاوندي"، خلال حواره ببرنامج «على مسئوليتى» المذاع على قناة "صدى البلد"، مع الإعلامى أحمد موسى، أن سياسة الديكتاتور أردوغان قمعية، مؤكدًا أنه فصل 180 ألف موظف بتركيا.



