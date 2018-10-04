ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

اللاوندي: مصر أزعجت الأتراك وأصبحت مركزا لجذب الاستثمار ..فيديو

الخميس 04/أكتوبر/2018 - 12:52 ص
صدى البلد
البهى عمرو
قال الدكتور سعيد اللاوندي، خبير العلاقات السياسية الدولية، إن السياسة لا تقبل الألوان الرمادية بل تكون حازمة، موضحًا أن الخلاف بين ألمانيا وفرنسا في وقت من الأوقات، نتج عنه منع برلين كل شيء عن باريس؛ لأنها كانت في حالة حرب.

وأضاف "اللاوندي"، خلال حواره ببرنامج «على مسئوليتى» المذاع على قناة "صدى البلد"، مع الإعلامى أحمد موسى، أن سياسة الديكتاتور أردوغان قمعية، مؤكدًا أنه فصل 180 ألف موظف بتركيا.

وأشار إلى أن مصر أزعجت الأتراك وأصبحت مركزًا لجذب الاستثمار، وتقدم جميع التسهيلات لكل المستثمرين، متابعًا: "مصر منفتحة على جميع الدول والتبادل التجارى بينها وأقرانها يغنى عن التعامل مع أردوغان".

ترشيحاتنا

جي بي مورجان: تنافسية الجنيه المصري تحسن من أداء ميزان المدفوعات

130 صورة من افتتاح الإسكندرية السينمائي.. وفاروق الفيشاوي يتحدى السرطان

ليفربول ينهي الشوط الأول بالتعادل السلبي أمام نابولي بدوري الأبطال..صور

وزارة الرياضة تمهل الأهلي 15 يوما لتسوية ملاحظات اللجنة الرقابية ..مستندات

أمن الجيزة يكشف لغز اختطاف طفل بالعمرانية ويعيده إلى أهله.. فيديو

بوسي شلبي في إطلالة جذابة بالأصفر بمهرجان الإسكندرية

المصري يتعادل مع فيتا كلوب بـ الكونفيدرالية وينتظر التأهل فى الكونغو

الصحة العالمية: وفاة 10 أشخاص في السعودية بسبب فيروس كورونا

حكاية 30 ثانية أشعل فيها سائق توك توك النار فى جسد صديقه.. صور

الشغل مش عيب.. سارة فتاة صعيدية لم يمنعها النقاب من العمل نقاشة.. صور

سر غضب أحمد الفيشاوي وزوجته في الإسكندرية السينمائي

فاروق الفيشاوي: هتعامل مع السرطان كأنه صداع.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيفي عبده بإطلالة محتشمة بالأبيض والأسود في الاسكندرية السينمائي.. صور

منى زكى تثير الجدل بلوك خاطف وقصة شعر جديدة

تفاصيل مشروع إحياء قلعة شالى الأثرية بواحة سيوة

طابية عرابي بدمياط.. عندما يتحول جمال الأثر إلى وكر للإدمان.. صور

حافية القدمين.. ماركة مشهورة تستعرض تصميماتها لـ 2019 على الشاطئ

فيديو

طريقة عمل شوربة سي فود بأسهل الخطوات
نادر سعد يوضح هدف المشروع القومي لتعميق التصنيع المحلي.. فيديو
هيئة البريد: 15 أكتوبر بدء دفع مخالفات المرور فى القاهرة الكبرى
أحمد موسى يعلن عن خبر سار لعمال القطاع الخاص.. فيديو
أحمد شيحة: 4.3 مليار جنيه حجم التبادل التجارى بين مصر وتركيا.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هى توقعاتك لمباراة المصري وفيتا كلوب فى الكونفيدرالية ؟

ما هى توقعاتك لمباراة المصري وفيتا كلوب فى الكونفيدرالية ؟