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أحمد شيحة: اليهود أكبر مستثمر في قطاع النسيج المصري.. فيديو

الخميس 04/أكتوبر/2018 - 12:01 ص
أحمد شيحة، رئيس شعبة
أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين السابق
البهى عمرو
قال أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين السابق، إن أكبر مستثمر في قطاع النسيج بالسوق المصري يهود.

وأضاف خلال حواره ببرنامج « على مسئوليتى » المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامى أحمد موسى، أن جزءا كبيرا من الصادرات المصرية لقطاع المنسوجات تمر عبر اتفاقية الكويز التي تدخل إسرائيل طرفا فيها، وطالب بضرورة البحث عن أسواق بديلة للسوق التركية.

وتساءل شيحة: لماذا ارتفعت قيمة الدولار من 7 جنيهات إلى 18 جنيها في السوق المصرية خاصة مع عدم وجود قيمة للدولار ولا غطاء ذهبي له في الولايات المتحدة التي تعد أكبر دولة ذات ديون في العالم.

وأكد رئيس شعبة المستوردين السابق، أن أمريكا أكبر بلطجي في العالم وفرضت بالقوة الدولار كعملة عالمية.

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