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محافظات

تدشين 4 حافلات جديدة للعمل بخطوط الوادي الجديد بتكلفة 10.8 مليون جنيه

الخميس 04/أكتوبر/2018 - 12:18 ص
محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد اللواء محمد الزملوط
أ ش أ
دشنّ محافظ الوادي الجديد، اللواء محمد الزملوط أمس، الأربعاء، 4 حافلات جديدة تابعة لشركة الصعيد للنقل والسياحة للعمل ضمن خطوط المحافظة، بتكلفة 10.8 مليون جنيه.

وذكر بيان صادر عن المحافظة أمس، أن ذلك يأتي في إطار توفير احتياجات المواطنين الأساسية ورفع المعاناة عنهم، مشيرًا إلى نجاح جهود المحافظة في تدعيم خطوطها بـ4 حافلات جديدة بقدرات عالية، إلى جانب كونها مجهزة وقادرة على السفر لمسافات طويلة.

وناشد المحافظ - وفق البيان - المواطنين بضرورة الحفاظ على هذه السيارات لما تؤديه من خدمات لأبناء المحافظة، مشددا على السائقين بضرورة مراعاة عدم تجاوز السرعات المقررة للحفاظ على أرواح المواطنين وتلافي وقوع الحوادث.

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