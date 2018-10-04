4 ألبومات غنائية في أكتوبر لعمرو دياب وشيرين وفؤاد وبلاك تيما

يشهد شهر أكتوبر الجاري طرح 4 ألبومات غنائية، للمطربين "عمرو دياب، وشيرين عبدالوهاب، ومحمد فؤاد"، وفريق "بلاك تيما".





ويطرح عمرو دياب ألبومه الجديد "كل حياتي"، الجمعة المقبل، في الأسواق، ويحتوي على 13 أغنية، من ضمنها أغنيته مع الدى جى العالمي "مارشميلو".





ويضم الألبوم أغنيات "يا ساحر، يتعلموا، كنت في بالي، أنت مغرور، باين حبيت، ده لو اتساب، هدد، كل حياتي، ملاك الحسن، قالك ندم، يا هناه، وتعالى".





وسبق أن طرح عمرو دياب 4 أغنيات على مدار الشهور الماضية من ضمنها "ده لو اتساب، وكل حياتي، وهدد"، وكان آخرها أغنية "يتعلموا" التي غناها بحفله في الساحل الشمالي.





وفي توقيت متقارب تطرح المطربة شيرين عبد الوهاب ألبومها الجديد، وتحديدا يوم 8 أكتوبر، إذ تواصل شيرين الترويج للألبوم عبر حسابها على "إنستجرام"، حيث نشرت البوستر الدعائي للأغنية الرئيسية "نساي".





واختارت شيرين يوم 8 أكتوبر لطرح الألبوم لأنه عيد ميلادها، خاصة بعدما انتهت من تسجيل كافة أغنياته منذ فترة.





ويضم الألبوم 12 أغنية أبرزها "نساي" وهي كلمات تامر حسين وألحان تامر علي وتوزيع نابلسي، إلى جانب أغنية "وبحبك من زمان" وهي كلمات محمد رفاعي، ومن ألحان جون صليبة وتوزيع نابلسي، والأغنيتان تم تصويرهما بطريقة الفيديو كليب في إيطاليا.





أما باقي الأغاني فهي "ياريتها جت" و"كلام عنيه" و"كدابين" و"حبه جنة" و"ضعفي" و"تاج رأسك" و"طيبة وجدعه" و"الوتر الحساس" وبياعين الصبر" و"زمان".





ويتوقع أن يطرح محمد فؤاد كذلك ألبومه الجديد، الذي يعود به إلى الساحة الغنائية بعد مرور 8 سنوات على ألبومه الأخير، وبدأ الترويج للألبوم الذي يحمل عنوان "سلام" بالفعل.





وعانى فؤاد من تسريب أكثر من أغنية بالألبوم، بينها تسريبات تضمنت مقاطع من أغنيات "سلام، راضية بحالى، سوء تقدير" ضمن 12 أغنية يستعد فؤاد لطرحها في الألبوم.





كما انتهى فريق "بلاك تيما"، الذي يضم أمير صلاح الدين وأحمد بحر ومحمد عبده، من تسجيل أغاني ميني ألبوم جديد، ويستعد لطرحه الشهر الجاري.





ويمثل الألبوم عودة قوية لبلاك تيما، حيث يحتوى على أنماط غنائية متنوعة من خلال 5 أغنيات يقدمون خلالها واحدة من أهم أغاني الفلكلور بتوزيع جديد.



