ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

4 ألبومات غنائية في أكتوبر لعمرو دياب وشيرين وفؤاد وبلاك تيما

الخميس 04/أكتوبر/2018 - 02:21 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ ش أ
يشهد شهر أكتوبر الجاري طرح 4 ألبومات غنائية، للمطربين "عمرو دياب، وشيرين عبدالوهاب، ومحمد فؤاد"، وفريق "بلاك تيما".

ويطرح عمرو دياب ألبومه الجديد "كل حياتي"، الجمعة المقبل، في الأسواق، ويحتوي على 13 أغنية، من ضمنها أغنيته مع الدى جى العالمي "مارشميلو".

ويضم الألبوم أغنيات "يا ساحر، يتعلموا، كنت في بالي، أنت مغرور، باين حبيت، ده لو اتساب، هدد، كل حياتي، ملاك الحسن، قالك ندم، يا هناه، وتعالى".

وسبق أن طرح عمرو دياب 4 أغنيات على مدار الشهور الماضية من ضمنها "ده لو اتساب، وكل حياتي، وهدد"، وكان آخرها أغنية "يتعلموا" التي غناها بحفله في الساحل الشمالي.

وفي توقيت متقارب تطرح المطربة شيرين عبد الوهاب ألبومها الجديد، وتحديدا يوم 8 أكتوبر، إذ تواصل شيرين الترويج للألبوم عبر حسابها على "إنستجرام"، حيث نشرت البوستر الدعائي للأغنية الرئيسية "نساي".

واختارت شيرين يوم 8 أكتوبر لطرح الألبوم لأنه عيد ميلادها، خاصة بعدما انتهت من تسجيل كافة أغنياته منذ فترة.

ويضم الألبوم 12 أغنية أبرزها "نساي" وهي كلمات تامر حسين وألحان تامر علي وتوزيع نابلسي، إلى جانب أغنية "وبحبك من زمان" وهي كلمات محمد رفاعي، ومن ألحان جون صليبة وتوزيع نابلسي، والأغنيتان تم تصويرهما بطريقة الفيديو كليب في إيطاليا.

أما باقي الأغاني فهي "ياريتها جت" و"كلام عنيه" و"كدابين" و"حبه جنة" و"ضعفي" و"تاج رأسك" و"طيبة وجدعه" و"الوتر الحساس" وبياعين الصبر" و"زمان".

ويتوقع أن يطرح محمد فؤاد كذلك ألبومه الجديد، الذي يعود به إلى الساحة الغنائية بعد مرور 8 سنوات على ألبومه الأخير، وبدأ الترويج للألبوم الذي يحمل عنوان "سلام" بالفعل.

وعانى فؤاد من تسريب أكثر من أغنية بالألبوم، بينها تسريبات تضمنت مقاطع من أغنيات "سلام، راضية بحالى، سوء تقدير" ضمن 12 أغنية يستعد فؤاد لطرحها في الألبوم.

كما انتهى فريق "بلاك تيما"، الذي يضم أمير صلاح الدين وأحمد بحر ومحمد عبده، من تسجيل أغاني ميني ألبوم جديد، ويستعد لطرحه الشهر الجاري.

ويمثل الألبوم عودة قوية لبلاك تيما، حيث يحتوى على أنماط غنائية متنوعة من خلال 5 أغنيات يقدمون خلالها واحدة من أهم أغاني الفلكلور بتوزيع جديد.

ويواصل الفريق الغنائي حاليًا الإشراف على عمليات تصوير البوستر الدعائي وطباعة النسخ.

ترشيحاتنا

مقتل الابن الأصغر لزعيم داعش

جي بي مورجان: تنافسية الجنيه المصري تحسن من أداء ميزان المدفوعات

توافد النجوم على حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي.. صور

وادي دجلة يقلب تأخره إلى فوز مثير على طلائع الجيش.. فيديو وصور

المصري يتعادل مع فيتا كلوب بـ الكونفيدرالية وينتظر التأهل فى الكونغو

Huawei تطلق أحدث إبداعاتها Honor 8X.. تعرف على المواصفات والسعر.. فيديو وصور

أنشيلوتي يطلب قميص محمد صلاح عقب مباراة ليفربول ونابولي.. فيديو

فيفي عبده بإطلالة محتشمة بالأبيض والأسود في الاسكندرية السينمائي.. صور

مصرع 3 أشخاص إثر تحطم مروحية في كوستروما الروسية

حكاية 30 ثانية أشعل فيها سائق توك توك النار فى جسد صديقه.. صور

الشغل مش عيب.. سارة فتاة صعيدية لم يمنعها النقاب من العمل نقاشة.. صور

لحظة اصطدام طائرتين عسكريتين في مطار الخرطوم.. فيديو وصور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيفي عبده بإطلالة محتشمة بالأبيض والأسود في الاسكندرية السينمائي.. صور

منى زكى تثير الجدل بلوك خاطف وقصة شعر جديدة

تفاصيل مشروع إحياء قلعة شالى الأثرية بواحة سيوة

طابية عرابي بدمياط.. عندما يتحول جمال الأثر إلى وكر للإدمان.. صور

حافية القدمين.. ماركة مشهورة تستعرض تصميماتها لـ 2019 على الشاطئ

فيديو

مركز تحديث الصناعة: 500 مليون دولار لتطوير الصناعة بقنا وسوهاج
طريقة عمل شوربة سي فود بأسهل الخطوات
نادر سعد يوضح هدف المشروع القومي لتعميق التصنيع المحلي.. فيديو
هيئة البريد: 15 أكتوبر بدء دفع مخالفات المرور فى القاهرة الكبرى
أحمد موسى يعلن عن خبر سار لعمال القطاع الخاص.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هى توقعاتك لمباراة المصري وفيتا كلوب فى الكونفيدرالية ؟

ما هى توقعاتك لمباراة المصري وفيتا كلوب فى الكونفيدرالية ؟