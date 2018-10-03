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رئيس المكسيك المنتخب: ترامب لن يحضر الاحتفال بتنصيبي

الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 11:58 م
اندريس مانويل لوبيز
اندريس مانويل لوبيز الرئيس المكسيكي المنتخب
أ ش أ
قال الرئيس المكسيكي المنتخب اندريس مانويل لوبيز، اليوم الأربعاء، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لن يحضر الاحتفال الذي من المقرر أن يقام في الأول من شهر ديسمبر المقبل بمناسبة تنصيبه رئيسًا للمكسيك.

ونقلت شبكة "ايه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية عن الرئيس المكسيكي قوله : "إن ترامب أبلغه - خلال اتصال هاتفي بينهما - بأنه سوف يرسل نائبه مايك بنس بدلًا منه لحضور حفل التنصيب".

وتابع لوبيز يقول : "اقترحت أيضًا على ترامب إقامة مشروعات تنموية من اجل حل مشكلة البطالة في المكسيك ودول أمريكا الوسطى؛ الأمر الذي من شأنه أن يوفر فرص عمل للمواطنين تحد من اضطرارهم للهجرة خارج بلادهم".

وكان ترامب قد وصف الاتصال الهاتفي الذي أجراه مع الرئيس المكسيكي المنتخب بأنه "جيد"، مؤكدًا أنه يعتزم العمل معه بشكل طيب.

تجدر الإشارة إلى أن العلاقات بين الولايات المتحدة والمكسيك شهدت قدرًا من البرود بعد إعلان ترامب فور توليه مهام منصبه اعتزامه إقامة سور على طول الحدود بين البلدين للحد من تدفق المهاجرين إلى الولايات المتحدة، على أن تتحمل المكسيك تكاليف إقامة هذا السور، الأمر الذي آثار غضب الرئيس المكسيكي انريك بينا نيبتو، الذي توشك ولايته على الانتهاء.

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