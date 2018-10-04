كائنات صغيرة تبحث عن البشر في فيلم الرسوم المتحركة Smallfoot

ينطلق فيلم الرسوم المتحركة Smallfoot الذي من خلال شركة يونايتد موشن بيكتشرز في دور العرض المصرية، والذى يحاول البحث عن طرح سؤال هام وهو هل يوجد حقًا كائنات أخرى غير البشر في هذا العالم.





يدور الفيلم حول مخلوق يحمل اسم "يتي" يقتنع بوجود كائنات غريبة ومحيرة وتدعى بالبشر، فيقرر الانطللق في رحلة للبحث عنهم.





الفيلم من إخراج وتأليف كاري كيركباتريك كاتب فيلم الرسوم المتحركة الشهير Chicken Run، ويشاركه كتابة الفيلم كلير سيرا وسيرجيو بابلوس وجون ريكوا وجلين فيكارا.



