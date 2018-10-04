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أحمد موسى: عبد الله العذبة يفضح عائلة تميم في مكالمة خاصة

الخميس 04/أكتوبر/2018 - 01:58 ص
صدى البلد
البهى عمرو
كشف الإعلامي أحمد موسى، أن هناك مكالمة مسربة بين عبد الله العذبة، مستشار تميم بن حمد، حاكم دولة الإرهاب، وأحد قطيع الجاسوس محمد مرسي العياط، وبين أحد الأشخاص في عائلة عم تميم.

وأضاف "موسى"، خلال برنامج "علي مسئوليتي" على قناة "صدى البلد"، أن الإرهابي عبد الله العذبة يكشف المستور في تلك المكالمة على ما يحدث في قطر والديون وقصر تميم، وأنه أهان العائلة الحاكمة والشيخة موزة ولذلك حاول العذبة الهروب من قطر.

ورفض أحمد موسى، إذاعة المكالمة المسربة احتراما للمشاهدين، رغم أنهم لا يستحقون الاحترام.

وأوضح أن عبد الله العذبة هو الشخص المقرب لتميم ودائمًا ما يستمع إلى آرائه وينفذها.

وأضاف أن "العذبة" يبدى كرهه إلى مصر وقواتها المسلحة فهو أحد الإرهابيين القتلة، وأحد الأذرع الإعلامية لعزمي بشارة.

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