حبس تشكيل عصابي تسبب في كسر مواسير الغاز بطنطا 4 أيام

تمكنت الأجهزة الأمنية بالغربية، من ضبط تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع سرقة المواد البترولية، وتم تكثيف الجهود الأمنية لكشف ملابسات واقعة نشوب حريق بخط أنابيب الغاز القادم من شركة أنابيب مسطرد بالقليوبية حتى منطقة وادى القمر بالإسكندرية، بمنطقة حوض الخمسات بقرية منيل الهويشات بدائرة مركز طنطا، والذى تم إخماده والعثور بجواره على أدوات تُستخدم فى سرقة خطوط المواد البترولية، ووجود خط أنابيب مواد بترولية مجاور له، والعمل على تحديد مرتكبى الواقعة وضبطهم.





كان اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، تلقي إخطارًا بتشكيل فريق بحث جنائي قاده اللواء السعيد شكرى، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الغربية، والعميد إيهاب عطية، رئيس المباحث الجنائية بالمديرية وعضوية المقدم على أبو زهرة، مفتش مباحث المركز والرائد توفيق شهوان، رئيس مباحث مركز طنطا، والرائد يوسف الجندى رئيس مباحث قسم أول طنطا.





وأسفرت جهودهم عن أن وراء ارتكاب الواقعة تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب وقائع سرقة المنتجات البترولية والتصرف فيها بالبيع ضم كلًا من "شعبان ح. ا"، 30 سنة، و"محمود م. م"، 44 سنة، سائق، و"محمد ا. م"، 45 سنة، سائق، محكوم عليه فى قضيتى "تبديد"، و"أحمد م. ا"، 35 سنة، سبق ضبطه فى 4 قضايا "سرقة متنوعة، حريق عمد، سلاح نارى"، و"إيهاب ا. م"، 40 سنة، و"أحمد هـ. ج"، 20 سنة، و"أحمد ا. م"، 30 سنة، سائق، و"محمد ف. ح"، 27 سنة، و"السيد ا. ع"، 50 سنة، سائق، و"محمد م. إ"، 17 سنة.





كما تم ضبط "ياسر ج. م"، 48 سنة، سائق، و"حسام م. م"، 34 سنة، و"سالم إ. إ"، 33 سنة، مزارع، و"علاء م. م"، 30 سنة، وجميعهم مقيمون بنطاق مديريات أمن "القاهرة، المنوفية، الغربية".





وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع مديريات أمن "القاهرة، المنوفية، الغربية" تم ضبط المتهمين من الأول حتى العاشر وبحوزة الرابع والسابع "2 بندقية خرطوش و5 طلقات لذات العيار".





بمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص فى ارتكاب وقائع سرقات المنتجات البترولية من خطوط أنابيب البترول المارة بالأراضى الزراعية، وأثناء شروعهم فى ارتكاب الواقعة، وحال عدم تمكنهم من إتمامها قاموا بتركيب المحبس على خط الغاز بدلًا من خط المواد البترولية فانفجر وخرج الغاز منه بكثافة وفروا هاربين.





كما اعترفوا بشروعهم فى سرقة خط منتجات بترولية بحوض الدايرة بناحية قرية كفر الشوربجى بدائرة مركز شرطة كفرالزيات، وأرشدوا عن الأدوات المستخدمة فى ممارسة نشاطهم الإجرامى.





وأخطرت النيابة العامة التحقيق وقررت حبس المتهمين 4 أيام علي ذمة التحقيقات وسرعة ضبط المتهمين الهاربين.