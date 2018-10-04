ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

حبس تشكيل عصابي تسبب في كسر مواسير الغاز بطنطا 4 أيام

الخميس 04/أكتوبر/2018 - 04:10 ص
صدى البلد
أحمد علي
تمكنت الأجهزة الأمنية بالغربية، من ضبط تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع سرقة المواد البترولية، وتم تكثيف الجهود الأمنية لكشف ملابسات واقعة نشوب حريق بخط أنابيب الغاز القادم من شركة أنابيب مسطرد بالقليوبية حتى منطقة وادى القمر بالإسكندرية، بمنطقة حوض الخمسات بقرية منيل الهويشات بدائرة مركز طنطا، والذى تم إخماده والعثور بجواره على أدوات تُستخدم فى سرقة خطوط المواد البترولية، ووجود خط أنابيب مواد بترولية مجاور له، والعمل على تحديد مرتكبى الواقعة وضبطهم.

كان اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، تلقي إخطارًا بتشكيل فريق بحث جنائي قاده اللواء السعيد شكرى، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الغربية، والعميد إيهاب عطية، رئيس المباحث الجنائية بالمديرية وعضوية المقدم على أبو زهرة، مفتش مباحث المركز والرائد توفيق شهوان، رئيس مباحث مركز طنطا، والرائد يوسف الجندى رئيس مباحث قسم أول طنطا. 

وأسفرت جهودهم عن أن وراء ارتكاب الواقعة تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب وقائع سرقة المنتجات البترولية والتصرف فيها بالبيع ضم كلًا من "شعبان ح. ا"، 30 سنة، و"محمود م. م"، 44 سنة، سائق، و"محمد ا. م"، 45 سنة، سائق، محكوم عليه فى قضيتى "تبديد"، و"أحمد م. ا"، 35 سنة، سبق ضبطه فى 4 قضايا "سرقة متنوعة، حريق عمد، سلاح نارى"، و"إيهاب ا. م"، 40 سنة، و"أحمد هـ. ج"، 20 سنة، و"أحمد ا. م"، 30 سنة، سائق، و"محمد ف. ح"، 27 سنة، و"السيد ا. ع"، 50 سنة، سائق، و"محمد م. إ"، 17 سنة.

كما تم ضبط "ياسر ج. م"، 48 سنة، سائق، و"حسام م. م"، 34 سنة، و"سالم إ. إ"، 33 سنة، مزارع، و"علاء م. م"، 30 سنة، وجميعهم مقيمون بنطاق مديريات أمن "القاهرة، المنوفية، الغربية".

وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع مديريات أمن "القاهرة، المنوفية، الغربية" تم ضبط المتهمين من الأول حتى العاشر وبحوزة الرابع والسابع "2 بندقية خرطوش و5 طلقات لذات العيار".

بمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص فى ارتكاب وقائع سرقات المنتجات البترولية من خطوط أنابيب البترول المارة بالأراضى الزراعية، وأثناء شروعهم فى ارتكاب الواقعة، وحال عدم تمكنهم من إتمامها قاموا بتركيب المحبس على خط الغاز بدلًا من خط المواد البترولية فانفجر وخرج الغاز منه بكثافة وفروا هاربين.

كما اعترفوا بشروعهم فى سرقة خط منتجات بترولية بحوض الدايرة بناحية قرية كفر الشوربجى بدائرة مركز شرطة كفرالزيات، وأرشدوا عن الأدوات المستخدمة فى ممارسة نشاطهم الإجرامى. 

وأخطرت النيابة العامة التحقيق وقررت حبس المتهمين 4 أيام علي ذمة التحقيقات وسرعة ضبط المتهمين الهاربين.

حبس تشكيل عصابي تسبب في كسر مواسير الغاز بطنطا 4 أيام
حبس تشكيل عصابي تسبب في كسر مواسير الغاز بطنطا 4 أيام

ترشيحاتنا

نابولي يهزم ليفربول في الدقيقة الـ 90 بدوري أبطال أوروبا.. فيديو وصور

طريقة عمل شوربة سي فود بأسهل الخطوات

المصري يتعادل مع فيتا كلوب بـ الكونفيدرالية وينتظر التأهل فى الكونغو

3 أوقات الصلاة فيها مكروهة.. فيديو

رئيس الوزراء الفرنسي السابق: سأشجع إسبانيا ضد فرنسا في كأس العالم المقبل

10 أفكار لدمج اللون البترولي في ديكورات المنزل ..صور

الصحة العالمية: وفاة 10 أشخاص في السعودية بسبب فيروس كورونا

أبرز 10 فيديوهات في التوك شو.. أحمد موسى يكشف أسعار علاج فيروس سي بالعالم.. ويعلن عن خبر سار لعمال القطاع الخاص

محافظ كفر الشيخ: لا تهاون مع المعتدين على أملاك الدولة

شاهد.. لحظة إعلان فاروق الفيشاوي إصابته بالسرطان

فاروق الفيشاوي: هتعامل مع السرطان كأنه صداع.. فيديو

فاروق الفيشاوي يعلن إصابته بالسرطان

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

10 أفكار لدمج اللون البترولي في ديكورات المنزل ..صور

فيفي عبده بإطلالة محتشمة بالأبيض والأسود في الاسكندرية السينمائي.. صور

منى زكى تثير الجدل بلوك خاطف وقصة شعر جديدة

تفاصيل مشروع إحياء قلعة شالى الأثرية بواحة سيوة

طابية عرابي بدمياط.. عندما يتحول جمال الأثر إلى وكر للإدمان.. صور

فيديو

طريقة عمل فطائر التفاح للشيف غادة التلي
شاهد.. فنانة سورية تتعرض لموقف محرج في حفل افتتاح الإسكندرية السينمائي
أبرز 10 فيديوهات في التوك شو.. أحمد موسى يكشف أسعار علاج فيروس سي بالعالم.. ويعلن عن خبر سار لعمال القطاع الخاص
شاهد.. أحمد الفيشاوي يثير الجدل.. ويبعد زوجته عن الكاميرات في مهرجان الإسكندرية
تحديث الصناعة: جودة المنتج شهادة ضمان تصديره لأي دولة ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هى توقعاتك لمباراة المصري وفيتا كلوب فى الكونفيدرالية ؟

ما هى توقعاتك لمباراة المصري وفيتا كلوب فى الكونفيدرالية ؟