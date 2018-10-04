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أحمد موسى: اتهامات لحركة النهضة بقتل التونسيين بلعيد والبراهمي

الخميس 04/أكتوبر/2018 - 01:17 ص
صدى البلد
البهى عمرو
قال الإعلامي أحمد موسى، إن هناك اتهامًا رسميًا بقيام أعضاء حركة النهضة الإخوانية بتنفيذ مخطط قتل شكري بلعيد، ومحمد البراهمي.

وأضاف "موسى"، خلال برنامج "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد"، أن هناك اعترافات من جانب المكتب التنفيذي بحركة النهضة بعد إعطائهم تكليفات وتقديم التمويل اللازم للقيام بهذه العملية لاغتيال سياسيين في تونس قبل 5 سنوات عندما كانت حركة النهضة تسيطر على البلاد في ذلك الوقت، وقامت بتشكيل الحكومة ثم حدثت انقسامات.

وأوضح أن حركة النهضة تحت مجهر الشعب التونسي الشقيق في عمليات الاغتيال التي طالت سياسيين ورجال أمن على مدى السنوات الماضية من خلال الجهاز الأمني المسلح التابع لهذه الحركة ومليشيا حركة النهضة التونسية التي نفذت عملية الاغتيال.

وأكد الإعلامي أحمد موسى، أنه طالما تواجد تنظيم إخواني في أي دولة لابد أن يتواجد مسلحون ويسعى للسيطرة على الدول مثلما حدث ونجحت مصر في النجاة من الخطر الإخواني الداهم.

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