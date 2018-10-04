أحمد موسى: الإرهاب ينفذ عملياته تزامنا مع الأعياد الوطنية

قدم الإعلامي أحمد موسى، كامل التحية إلى وزارة الداخلية بعد القضاء على 15 إرهابيا في شمال سيناء وتحديدا في مدينة العريش.





وأضاف "موسى"، خلال برنامج " على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد"، أن هناك معلومات وصلت إلى قطاع الأمن الوطني أكدت وجود بعض العناصر في أحد الأوكار، وتختبئ لتنفيذ عمليات إرهابية تتزامن مع احتفالات مصر بأعياد انتصارات أكتوبر المجيدة، وهو أمر غير جديد على تلك العناصر التي تختار الأعياد الوطنية والقومية للقيام بأعمال إرهابية.





وأكد أن أجهزة المعلومات قامت بحملة مكبرة لمداهمة هذا الوكر المخصص لتواجد هذه العناصر الذي اتخذوه للانطلاق في تنفيذ عدد من العمليات الإرهابية في شمال سيناء وتم الاشتباك مع هذه المجموعة المسلحة وقتل جميع العناصر الإرهابية.