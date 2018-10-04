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علاء عابد: خطة جديدة للجنة حقوق الإنسان داخل البرلمان

الخميس 04/أكتوبر/2018 - 02:50 ص
النائب علاء عابد،
النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب
حسام الحارتي
قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إنه سيتم وضع خطة جديدة للجنة حقوق الإنسان داخل البرلمان بداية من اليوم الخميس.

وأشار "عابد"، في تصريحات هاتفية لبرنامج "مساء دي إم سي"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، إلى وجود محاولات كثيرة لاختراق مصر، والوقيعة بين المؤسسات المصرية والشعب، مؤكدًا أن لجنة حقوق الإنسان تتصدى له بشكل مستمر.

وأوضح رئيس لجنة حقوق الإنسان، أنه سيقوم بزيارة جنيف لمقابلة ميشيل باشليه مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لمناقشة البيان الصادر من جانبهم بشأن أحداث فض رابعة ومطالبتهم بمعرفة المصدر الذي قام بنقل المعلومات المتضاربة.

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