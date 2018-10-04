ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

تحديث الصناعة: جودة المنتج شهادة ضمان تصديره لأي دولة ..فيديو

الخميس 04/أكتوبر/2018 - 02:57 ص
صدى البلد
أسامة علي
أكد المهندس أحمد طاهر، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة بوزارة الصناعة، أن "جودة المنتج" أصبحت فرضًا وليست اختيارًا؛ لأنها العامل الرئيسى التى تسمح بدخول أى منتج السوق من عدمه.

وأضاف "طاهر"، خلال استضافته ببرنامج "مصر النهاردة" المذاع عبر مع فضائية "الأولى"، أن الدول تختلف فى تحديد جودة كل منتج تطلبه ولذلك مركز تحديث الصناعة يقوم بمهمة تحديد جودة المنتج فى كل دولة للعمل عليها تنفيذها. 

وأوضح أن وزارة الصناعة والتجارة أطلقت مبادرة "مصنعك جاهز بترخيصه"، وهى فى مرحلة بناء الوحدات لاستيعاب الصناعات الصغيرة والمتوسطة لإحداث تكامل صناعى لإنتاج سلعة قابلة للتصدير.

ترشيحاتنا

غياب حلا شيحة يثير الجدل.. ومصادر بعائلتها : ستعود قريبا بشكل مختلف

بعد وصولها إلى سوريا.. تعرف على قدرات منظومة إس 300 الروسية

البريد: أحدث الأنظمة لتمكين المواطنين من الاستعلام عن المخالفات المرورية

أمير كرارة يكشف عن رأيه بكل صراحة فى عادل إمام

نابولي يهزم ليفربول في الدقيقة الـ 90 بدوري أبطال أوروبا.. فيديو وصور

مصرع 3 أشخاص إثر تحطم مروحية في كوستروما الروسية

شاهد.. لحظة إعلان فاروق الفيشاوي إصابته بالسرطان

4 ألبومات غنائية في أكتوبر لعمرو دياب وشيرين وفؤاد وبلاك تيما

الكاف يؤكد أحقية الكاميرون في استضافة بطولة أمم أفريقيا 2019

يحيى: بتروجيت كان الأقرب للفوز على بيراميدز.. وإلغاء ركلة الجزاء أمر غريب

مفاجأة.. عصير البصل يحفز نمو الشعر

شاهد.. صور قديمة ونادرة لشارع المعز و20 أثرا فيه

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

10 أفكار لدمج اللون البترولي في ديكورات المنزل ..صور

فيفي عبده بإطلالة محتشمة بالأبيض والأسود في الاسكندرية السينمائي.. صور

منى زكى تثير الجدل بلوك خاطف وقصة شعر جديدة

تفاصيل مشروع إحياء قلعة شالى الأثرية بواحة سيوة

طابية عرابي بدمياط.. عندما يتحول جمال الأثر إلى وكر للإدمان.. صور

فيديو

شاهد.. فنانة سورية تتعرض لموقف محرج في حفل افتتاح الإسكندرية السينمائي
أبرز 10 فيديوهات في التوك شو.. أحمد موسى يكشف أسعار علاج فيروس سي بالعالم.. ويعلن عن خبر سار لعمال القطاع الخاص
شاهد.. أحمد الفيشاوي يثير الجدل.. ويبعد زوجته عن الكاميرات في مهرجان الإسكندرية
تحديث الصناعة: جودة المنتج شهادة ضمان تصديره لأي دولة ..فيديو
مركز تحديث الصناعة: 500 مليون دولار لتطوير الصناعة بقنا وسوهاج

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هى توقعاتك لمباراة المصري وفيتا كلوب فى الكونفيدرالية ؟

ما هى توقعاتك لمباراة المصري وفيتا كلوب فى الكونفيدرالية ؟