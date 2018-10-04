تحديث الصناعة: جودة المنتج شهادة ضمان تصديره لأي دولة ..فيديو

أكد المهندس أحمد طاهر، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة بوزارة الصناعة، أن "جودة المنتج" أصبحت فرضًا وليست اختيارًا؛ لأنها العامل الرئيسى التى تسمح بدخول أى منتج السوق من عدمه.





وأضاف "طاهر"، خلال استضافته ببرنامج "مصر النهاردة" المذاع عبر مع فضائية "الأولى"، أن الدول تختلف فى تحديد جودة كل منتج تطلبه ولذلك مركز تحديث الصناعة يقوم بمهمة تحديد جودة المنتج فى كل دولة للعمل عليها تنفيذها.





وأوضح أن وزارة الصناعة والتجارة أطلقت مبادرة "مصنعك جاهز بترخيصه"، وهى فى مرحلة بناء الوحدات لاستيعاب الصناعات الصغيرة والمتوسطة لإحداث تكامل صناعى لإنتاج سلعة قابلة للتصدير.