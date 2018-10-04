شاهد.. صور قديمة ونادرة لشارع المعز و20 أثرا فيه

عرض شريف فوزي، المنسق العام لشارع المعز، مجموعة صور قديمة ونادرة لشارع المعز والآثار الموجودة فيه، حيث ظهرت في الصور اختلافات كثيرة بين وضع الشارع الحالي وقبل عشرات السنين، والتغيرات التي طرأت عليها.





وقال "فوزي"، خلال ندوة "شارع المعز حكايات وأسرار" بمتحف النسيج المصري بحضور د. أشرف أبو اليزيد المدير العام، إن مسافة الشارع من باب الفتوح إلى باب زويلة مسافة حوالي 1500 متر تقريبا، وبه أكثر من 20 أثرا متنوعا ويمثل متحفا مفتوحا للآثار المعمارية الإسلامية.





وأضاف "كانت وسيلة الانتقال قديما الكاريتة التي يجرها الحصان، وكل الأمراء كانوا يسيرون مترجلين علي أقدامهم في الشارع ما عدا السلاطين علي الخيل وذلك احتراما للشارع، وأي أمير كان يحصل علي منصب ما كان لا بد أن يمر موكبه في المعز، كذلك أي إحتفال أو موكب خاصة محمل الكعبة لا بد أن يمر بالمعز.