منسق المعز يكشف أسرار الشارع في متحف النسيج ..صور

كشف شريف فوزي المنسق العام لشارع المعز، عن أن مسافة الشارع من باب الفتوح إلى باب زويلة مسافة حوالي 1500 متر تقريبا، وبه أكثر من 20 أثرًا متنوعًا، ويمثل متحفًا مفتوحًا للآثار المعمارية الإسلامية.





جاء ذلك في الندوة التي نظمها متحف النسيج المصري بعنوان "شارع المعز.. حكايات وأسرار"، بحضور د. أشرف أبو اليزيد، مدير عام المتحف وعدد من محبي الآثار الإسلامية وطلابها.





وتابع شريف فوزي: القاهرة كان لها عدة أسماء على مر تاريخها، منها القاهرة المعزية والمعزية المحروسة، وفي العصرين الأيوبي والمملوكي أسقط اسم المعزية كونه كان من الفاطميين وهم شيعة، وأخذت بعدها اسم المحروسة.





وقال: المعز كان اسمه الحقيقي الإمام معد أبو تميم، ولأن العملات أفضل وثيقة لتوثيق وتدقيق أسماء السلاطين الذين كانت تضرب العملات في عهدهم، ومنهم المعز الذي كانت هناك عملات من عصره عليها عبارة "ضرب مصر" وباسمه "معد".