البريد: أحدث الأنظمة لتمكين المواطنين من الاستعلام عن المخالفات المرورية

قال عصام الصغير، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، إنه تم توقيع بروتوكول مع هيئة النيابة العامة لاستخدام أحدث التكنولوجيا لإنهاء خدمات المواطنين، والاستعلام عن المخالفات المرورية والتظلم عليها.





وأضاف "الصغير"، في تصريحات هاتفية لبرنامج "مساء دي إم سي"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن جميع فروع هيئات البريد علي مستوي الجمهورية تتواجد بها الخدمة، معلنًا عن بدء التشغيل المرحلة الأولي داخل محافظة القاهرة، ويتم تعميمها على باقي المحافظات من خلال الـ4000 فرع.





وأوضح رئيس الهيئة القومية للبريد، أن كثيرًا من الخدمات التي يلجأ لها المواطنون تخضع للهيئة الآن، مضيفًا أن الفترة القادمة ستشهد إضافة خدمات أخرى من أجل تسهيل الإجراءات الخاصة بالمواطنين.