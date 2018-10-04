حي المساعيد نموذج للتجميل بين أحياء العريش

نفذ أبناء حي المساعيد بالعريش شمال سيناء، عمليات تجميل واسعة لمدخل الحي الرئيسي في إطار التعاون الجاد بين الجهاز التنفيذي والمواطنين بتفعيل دور المشاركة المجتمعية في خدمة البيئة.





وشملت عمليات التجميل دهان البردورات ونظافة الشوارع والميادين الرئيسية وتجميل الأرصفة وخاصة على المداخل الرئيسية للحي الواقع علي الطريق الدولي العريش \القنطرة والذي يمتلك شهرة كبيرة في التاريخ الإسلامي.



