حي المساعيد نموذج للتجميل بين أحياء العريش

نفذ أبناء حي المساعيد بالعريش شمال سيناء، عمليات تجميل واسعة لمدخل الحي الرئيسي في إطار التعاون الجاد بين الجهاز التنفيذي والمواطنين بتفعيل دور المشاركة المجتمعية في خدمة البيئة.
وشملت عمليات التجميل دهان البردورات ونظافة الشوارع والميادين الرئيسية وتجميل الأرصفة وخاصة على المداخل الرئيسية للحي الواقع علي الطريق الدولي العريش \القنطرة والذي يمتلك شهرة كبيرة في التاريخ الإسلامي.
وقدم اللواء وليد المعداوي، رئيس مركز ومدينة العريش، الشكر إلي شباب المساعيد علي الصورة الجميلة التي ظهر عليها شوارع وميادين الحي الذي يعتبر نموذجًا مشرفًا للمشاركة المجتمعية بين مجلس المدينة والمواطنين، وتمني أن يكون لباقي الأحياء مبادرات مجتمعية كي تظهر أحياء المدينة بمظهر مشرف باعتبارها ثاني أنقي مدينة في العالم.