ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

حي المساعيد نموذج للتجميل بين أحياء العريش

الخميس 04/أكتوبر/2018 - 06:44 ص
حي المساعيد
حي المساعيد
أحمد صالح
نفذ أبناء حي المساعيد بالعريش شمال سيناء، عمليات تجميل واسعة لمدخل الحي الرئيسي في إطار التعاون الجاد بين الجهاز التنفيذي والمواطنين بتفعيل دور المشاركة المجتمعية في خدمة البيئة.

وشملت عمليات التجميل دهان البردورات ونظافة الشوارع والميادين الرئيسية وتجميل الأرصفة وخاصة على المداخل الرئيسية للحي الواقع علي الطريق الدولي العريش \القنطرة والذي يمتلك شهرة كبيرة في التاريخ الإسلامي.

وقدم اللواء وليد المعداوي، رئيس مركز ومدينة العريش، الشكر إلي شباب المساعيد علي الصورة الجميلة التي ظهر عليها شوارع وميادين الحي الذي يعتبر نموذجًا مشرفًا للمشاركة المجتمعية بين مجلس المدينة والمواطنين، وتمني أن يكون لباقي الأحياء مبادرات مجتمعية كي تظهر أحياء المدينة بمظهر مشرف باعتبارها ثاني أنقي مدينة في العالم.
حي المساعيد نموذج للتجميل بين أحياء العريش
حي المساعيد نموذج للتجميل بين أحياء العريش

ترشيحاتنا

نائب: لابد من تشجيع الصناعة المحلية منعا للاستيراد

مركز تحديث الصناعة: 173 مصنعا تحمل شعار صنع في مصر

أحمد شيحة: اليهود أكبر مستثمر في قطاع النسيج المصري.. فيديو

إصابة 5 أشخاص في إطلاق نار بولاية فيلادلفيا الأمريكية

السندي أمير الدم فيلم يكشف أسرار التنظيم الإرهابي

طقس اليوم.. مائل للحرارة على القاهرة شديد الحرارة على الصعيد

شاهد.. فنانة سورية تتعرض لموقف محرج في حفل افتتاح الإسكندرية السينمائي

احمي طفلكِ من الإصابة بالأكزيما

الزمالك يختتم مرانه اليوم ويطير للسعودية

مفاجأة.. عصير البصل يحفز نمو الشعر

أسرع طريقة لإطالة الرموش والحواجب

أحمد السقا وأمير كرارة يأكلان كفتة فاسدة.. صورة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

10 أفكار لدمج اللون البترولي في ديكورات المنزل ..صور

فيفي عبده بإطلالة محتشمة بالأبيض والأسود في الاسكندرية السينمائي.. صور

منى زكى تثير الجدل بلوك خاطف وقصة شعر جديدة

تفاصيل مشروع إحياء قلعة شالى الأثرية بواحة سيوة

طابية عرابي بدمياط.. عندما يتحول جمال الأثر إلى وكر للإدمان.. صور

فيديو

مركز تحديث الصناعة: 173 مصنعا تحمل شعار صنع في مصر
طريقة عمل فطائر التفاح للشيف غادة التلي
شاهد.. فنانة سورية تتعرض لموقف محرج في حفل افتتاح الإسكندرية السينمائي
أبرز 10 فيديوهات في التوك شو.. أحمد موسى يكشف أسعار علاج فيروس سي بالعالم.. ويعلن عن خبر سار لعمال القطاع الخاص
شاهد.. أحمد الفيشاوي يثير الجدل.. ويبعد زوجته عن الكاميرات في مهرجان الإسكندرية

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هى توقعاتك لمباراة المصري وفيتا كلوب فى الكونفيدرالية ؟

ما هى توقعاتك لمباراة المصري وفيتا كلوب فى الكونفيدرالية ؟