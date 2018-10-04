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فرج عامر: أشرف رشاد سيكون إضافة للجنة الرياضة والسيسي قدم إنجازات عملاقة

الخميس 04/أكتوبر/2018 - 03:39 ص
المهندس فرج عامر،
المهندس فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب
حسام الحارتي
قال المهندس فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن رئيس اللجنة الأوليمبية الدولية، أشاد بقانون الرياضة الجديد، الذي تم إقراره، وتم الموافقة عليه بالإجماع من قبل البرلمان.

وأضاف "عامر"، في تصريحات هاتفية لبرنامج "مساء دي إم سي"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن مجلس النواب لا يستطيع استدعاء اتحاد الكرة أو أى ألعاب أخرى.

وتابع: أن النائب أشرف رشاد، رئيس لجنة الرياضة بمجلس النواب، سيضيف للجنة في الفترة المقبلة.

وأبدى رئيس لجنة الصناعة، فخره بالمشروعات الكبيرة والبنية التحتية التي دشنها الرئيس السيسي في الفترة الماضية، وما يتم فعله الآن داخل الدولة المصرية.

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