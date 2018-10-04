اللواء محمد عباس أحد أبطال سلاح المدفعية في نصر أكتوبر يكشف عن كواليس استغاثات العدو الإسرئيلي بقيادتهم ويؤكد: قمنا بأكبر تمهيد نيراني في العالم في 6 أكتوبر

السيرة الذاتية

ما بعد حرب يونيو 1967

حرب الاستنزاف

وقال منصور، في تصريحاته لـ «صدى البلد»، إن ذلك ساهم في رفع الروح المعنوية للضباط والجنود ولقيادات أبطال القوات المسلحة، وقامت المدفعية بعدة أدوار بطولية حتى وقف إطلاق النار في عام 1973.





نصر أكتوبر 1973

العميد محمد عبد الحليم أبو غزالة

تعد حرب أكتوبر المجيدة، علامة مضيئة في تاريخ العسكرية المصرية العريقة، فقد تبارت فيها جميع التشكيلات والقيادات في أن تكون مفتاحا لنصر مبين، وأثناء الفترة التحضيرية لمعركة العبور التي خاضتها الوحدات المقاتلة في 6 أكتوبر عام 1973، كان ثمة تخطيط علمي دقيق لاستخدام وحدات المدفعية في العملية الهجومية الاستراتيجية لتحرير سيناء، بالإضافة إلى الاستعداد للقيام بتأمين الأهداف الحيوية أثناء التمركز ضمن قوات الجيشيين الثاني والثالث الميدانيين.في السادس من أكتوبر من كل عام، تحتفل مصر بذكرى نصر أكتوبر وتحرير «أرض الفيروز» سيناء، من الاحتلال الإسرائيلي، فقد تم تحرير الأرض والتي خاضت مصر العديد من الحروب على مر التاريخ للمحافظة عليها، واكتمل التحرير بعودة طابا عام 1988، حيث قامت دولة الاحتلال الإسرائيلي في احتلال سيناء كاملة بعد حرب يونيو عام 1967، ومن بعدها، انطلقت الكفاح المسلح بين الجيش والشعب في حرب الاستنزاف، وانتهت الملحمة الكبرى في نصر أكتوبر 1973.فالمقاتل المصري هو المعجزة الحقيقية لانتصار أكتوبر العظيم، فقد استطاع بعقيدته وإيمانه بالله وعزيمته وإصراره على استرداد الأرض وطرد العدو وإلحاق الهزيمة بالجيش الإسرائيلي بأسلحته الحديثة المتطورة، وتدمير خط بارليف الذي قال عنه الخبراء الروس إن مصر ليس لها أمل في عبور الساتر الرملي إلا من خلال القنبلة الذرية.ومبمناسبة مرور 45 عاما على نصر السادس من أكتوبر، التقى موقع «صدى البلد» مع اللواء أركان حرب محمد عباس منصور، أحد أبطال سلاح المدفعية الذين شاركوا في نصر أكتوبر في نطاق الجيش الثاني الميداني، حيث كشف «منصور» العديد من الكواليس الخاصة بالحرب وبالمشير محمد عبد الحليم أبو غزالة، وزير الدفاع الأسبق، الذي كان قائد مدفعية الجيش الثاني في نصر أكتوبر 1973.اللواء أركان حرب محمد عباس منصور، خريج الدفعة 35 حربية عام 1956، وكان برتبة مقدم ورئيس عمليات «رمز من رموز المدفعية» في نطاق الجيش الثاني في أكتوبر من عام 1973، وكان قائد مدفعية الجيش الثاني حينها، هو العميد محمد عبد الحليم أبو غزالة الذي أصبح بعد ذلك وزيرا للدفاع.تحدث اللواء محمد عباس لـ «صدى البلد» عن مرحلة ما بعد يونيو 1967، حيث قال إن الثامن من سبتمبر من عام 1968 تم اتخاذه عيدا للمدفعية لما حققه رجال المدفعية المصرية من بطولات في ذلك اليوم، حيث كان لقرار اللواء عبد التواب أحمد هديب، مدير المدفعية، بناءً على المعطيات السياسية والعسكرية وردًا على قيام العدو الإسرائيلي بقصف "الزيتية" بمدينة السويس، بتنفيذ قصفة نيران مركزة قوية ضد جميع الأهداف المعادية على طول مواجهة قناة السويس وبعمق حتى 10 كيلومترات، وذلك بغرض تدمير الخط الدفاعي الأول الذي بدأ العدو الإسرائيلي بناءه على الجانب الشرقي للقناة وتكبيده خسائر فادحة.وأضاف عباس، خلال لقاء صحفي له مع «صدى البلد»، أن الخسائر قدرت بإسكات 17 بطارية مدفعية، وتدمير 6 بطارية مدفعية، و19 دبابة، و27 دشمة مدفع ماكينة، و8 مواقع صواريخ أرض أرض، و4 مخازن وقود ومنطقة إدارية وكان لقصفة النيران التي نفذت لمدة 3 ساعات متتالية بتجميع نيران 38 كتيبة مدفعية يوم 08/09/1968، الأثر الأكبر في رفع الروح المعنوية لقواتنا المسلحة، وإثبات أن جيش مصر هب من كبوته ليقول كلمته فى الصراع الدموى الدائر بين العرب وإسرائيل، وأيقن العدو فى هذا اليوم أن السيطرة النيرانية آلت للقوات المسلحة المصرية.أوضح اللواء أركان حرب محمد عباس منصور، أحد أبطال سلاح المدفعية الذين شاركوا في نصر أكتوبر، أن القوات المسلحة من ضمنها إدارة المدفعية قاموا بتنظيم صفوفهم مرة أخرى وإعادة توزيع الكتئاب والفرق والأولية وفقًا لخطط مدروسة، وذلك في إطار الاستعداد لاسترداد سيناء مرة أخرى من العدو الإسرائيلي.تحدث اللواء محمد عباس عن دور المدفعية في نصر أكتوبر من عام 1973، حيثُ كشف أنه تم تزويد سلاح المدفعية المصرية بالعديد من الأسلحة الثقيلة والدقيقة، مثل المدافع عيار 130 مليمترًا و155 مليمترًا و240 مليمترًا، كما تم تزويدها بالصواريخ الأكثر تطورًا المضادة للدبابات والعديد من الأجهزة والمعدات الفنية الحديثة الخاصة بالاستطلاع وإدارة النيران.وبعد الضربة الجوية المركزة التي قامت بها القوات الجوية على طول خط بارليف، قام ما يقرب من 2300 مدفع على طول خط القناة بإطلاق قذائفها في اتجاه الضفة الغربية للقناة تجاه العدو الإسرئيلي وضرب التمركزات ومراكز القيادة والسيطرة ومحطات الردار الخاصة بالعدو الإسرائيلي.وتم تنفيذ أكبر تمهيد نيرانى بطول الجبهة، وهو ما ساهم فى نجاح اقتحام قناة السويس وتنفيذ مراحل العملية الهجومية، الأمر الذى ساعد قوات العبور المتتالية على الاقتحام ومهاجمة جميع حصون خط بارليف، وإسقاط النقاط المعادية شرق القناة، وفى تلك اللحظات الحرجة لعبت الصواريخ المضادة للدبابات دورا مؤثرًا فى تدمير دبابات العدو وعناصره المدرعة.وكشف في حديثه لـ «صدى البلد» أنه في الثامن من سبتمبر عام 1973، كان هناك لواء إسرئيلي مدرع وصل بين إحدى فرقتين مصريتين، وتم إبلاغ قوات المدفعية بإحداثيات تمركز قوات العدو الإسرائيلي، وعلى الفور قمنا بقصف تلك التمركزات، ورصدت الحرب الإلكترونية التابعة للقوات المسلحة المصرية، استغاثات من القائد الإسرئيلي بالقيادة الإسرائيلية لمساعدته.تحدث اللواء أركان حرب محمد عباس منصور، أحد أبطال سلاح المدفعية الذين شاركوا في نصر أكتوبر، عن العميد محمد عبد الحليم أبو غزالة الذي كان قائد مدفعية الجيش الثاني في نصر أكتوبر 1973، وأصبح وزيرًا للدفاع فيما بعد.وقال «منصور»: "المواقف الإنسانية والبطولية للمشير أبو غزالة كانت كثيرة جدا، والتي من خلالها أصبح القادة والضباط والجنود في حالة معنوية مرتفعة، فقد كان المشير أبو غزالة برفقة أبطال المدفعية على الجبهة طيلة الوقت وكان يأكل ويشرب ويجلس معهم، كما أن المواقف الإنسانية للراحل مع الأبطال مع الجبهة".وفي نهاية لقاء «صدى البلد» مع اللواء أركان حرب محمد عباس منصور، أحد أبطال سلاح المدفعية الذين شاركوا في نصر أكتوبر، طالب بنشر بطولات أبطال القوات المسلحة في نصر أكتوبر في جميع وسائل الإعلام وفي المدارس والجامعات والمؤسسات، وذلك لتوضيح الأعمال البطولية لهولاء الأبطال الذين ضحوا بأرواحهم فداءً للوطن.