أسعار خيالية لإطلالات المشاهير فى سبتمبر.. شيرين تتفوق على ميلانيا ترامب .. صور



وفى هذا السياق نعرض لكم فيما يلى أبرز إطلالات المشاهير خلال شهر سبتمبر.



- ظهرت الفنانة شيرين عبد الوهاب فى أحدث جلسة تصوير بفستان أسود طويل ذا أكمام طويلة من مجموعة Roberto Cavalli لخريف وشتاء 2016، وتميز التصميم بقماش الدانتيل الراقي الذي غزاه بأكمله، وبلغ ثمن الفستان 23,420 دولارا أميركيا، أى ما يقرب من 421,560 جنيها مصرى.



- حرصت دينا الشربيني، على إبهار جمهورها بإطلالة مختلفة عن المعتاد خلال حضورها حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، من توقيع مصمم الأزياء الإيطالي Roberto Cavalli، إذ ارتدت فستان كحلي اللون مصنوع من خامة كشفت عن رشاقة قوامها، وتميز التصميم عند منطقة البطن بقماش الدانتيل الشفاف، وبلغت تكلفة الفستان 1450 جنيها استرلينيا أي ما يقرب من 34 ألف جنيه مصري.



- أما إيفانكا ترامب ابنة الرئيس الأمريكي، ظهرت خلال هذا الشهر بمجموعة مختلفة من التصميمات، تألقت ببدلة باللون الرمادي من علامة Altuzarra، حيث تميز التصميم بالكامل بنقشة الكاروه البارزة،وتكونت البدلة من جاكيت بلغ سعره 2,195 دولار أمريكي، ونسقت معها تنورة متوسطة الطول بلغ ثمنها 725 دولارا أمريكيا، كما أطلت مرة أخرى بفستان متوسط الطول وذى أكمام طويلة باللون الأسود، وتميز الفستان بالبساطة، حيث جاء من علامة Oscar de la Renta، وبلغ سعره 2,190 دولار أمريكي.



-واعتمدت الفنانة اللبنانية مايا دياب على بنطلون جينز بصيحة الوسط العالى، وتي شيرت أبيض بسيط و نسقت معهما بجاكيت كلاسيك من علامة بالمان وبلغ ثمن التصميم نحو 2,650 دولار أمريكي.



-خطفت الفنانة القديرة يسرا الأنظار بإطلالتها السوداء المميزة التى ظهرت بها فى فعاليات مهرجان الجونة السينمائى ، حيث ارتدت فى حفل الافتتاح أسورة على شكل الثعبان ويبلغ ثمنها 11 ألفا و900 دولار.



-ارتدت ميجان ماركل، زوجة الأمير هاري جاكيت كحلي من علامة Oscar de la Renta، وتميز التصميم بقصته غير المتوازية ويتوسطه حزام رفيع عند الخصر، وبلغ ثمنه 2.290 دولار أمريكي، ونسقت معه بنطلونا باللون الأسود من تصميم Altuzarra، ب1.000 دولار أمريكي، كما ظهرت فى أحد المناسبات بفستان أسود قصير تميز بأكمامه الشيفون، وحمل التصميم توقيع علامة "جيفانشي"، كما يتسم التصميم بأنه دمج بين القماش المخملى والشيفون، وتزين بحزام عريض حول منطقة الخصر، وبلغ ثمنه 3,300 دولار أميركي،ونسقت معه حذاء أنيق من Aquazzura يبلغ ثمنه نحو 1,000 دولار أميركي.



-ارتدت الفنانة درة أثناء مشاركتها فى فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، فستان أخضر بلغ سعره 2555 ريال سعودى، وتميز التصميم بالبساطة و الرقى.



-تألقت زوجة الرئيس الأمريكي وعارضة الأزياء المعتزلة ميلانيا ترامب، بإطلالة كلاسيكية، خلال استقبالها للرئيس البولندي أندريه دودا، وزوجته اجاتا كورنهاوزر دودا، في البيت الأبيض، وأطلت ميلانيا بمعطف أنيق من علامة GUCCI، وتميز التصميم باللون الأبيض مع طية صدر وأزرار باللون الأزرق الداكن،وبلغ سعر المعطف 3980 دولارا، كما نسقت معه حذاء مميز ذا كعب عال باللون الكحلي.



-تزينت الفنانة منى زكى خلال فعاليات مهرجان الجونة ب قرطين مميزين من عزة فهمي وبلغت تكلفتهما 5620 دولارا، أى ما يقرب من 100 ألف جنيه مصرى.



-أكملت الإعلامية المشهورة ريا أبي راشد إطلالتها الراقية التى ظهرت بها فى حفل افتتاح مهرجان الجونة ، بمجموعة من الاكسسورات والمجوهرات الراقية، حيث ارتدت إسورة مصممة على شكل ثعبان مصنوعة من الذهب عيار 18 ومزينة بالألماس والياقوت الأزرق، بلغ سعرها 10 آلاف دولار أي ما يعادل 170 ألف جنيه مصري، كما تزينت بأقراط على شكل الهلال والنجوم مصنوعة من الذهب والفضة والأحجار الكريمة، وصل سعرها 4665 دولارا أي ما يعادل 79 ألف جنيه، وارتدت خاتم عيار 18 مصنوع من الذهب والفضة الإسترليني مزينة بالألماس بسعر 850 دولارا، أي ما يعادل 14 ألف جنيه، لتصبح تكلفة مجوهرات الإعلامية 263 ألف جنيه مصري.



-خطفت النجمة اللبنانية نانسي عجرم، الأنظار بإطلالتها الراقية، خلال مشاركتها ضمن لجنة تحكيم ملكة جمال لبنان لعام 2018، بفستان أسود ضيق عند منطقتي الصدر والبطن، وواسع من الأسفل، كما تميز بربطات وقصة حول منطقة الخصر أخفت فيها ملامح حملها بطفلها الثالث، وحمل التصميم توقيع مصمم الأزياء اللبناني إيلي صعب، وبلغ سعره 3550 دولارا أمريكيا، أى ما يقرب من 63 ألف جنيه مصرى.

شهد شهر سبتمبر العديد من الإطلالات المختلفة والمتنوعة التى ظهرت بها باقة كبيرة من نجمات الفن والإعلام، وتميزت الإطلالات بالتنوع و بالتصميمات غير التقليدية والجذابة.