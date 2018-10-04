10 مشروبات طبيعية تخلصك من مشكلة الانتفاخ

يعتبر الانتفاخ مشكلة كبيرة تواجه العديد من الأشخاص، ويصاب العديد بالانتفاخ نتيجة الإسراف فى تناول الأطعمة أو بسبب وجود مشاكل صحية فى القولون مما يتسبب فى إزعاج البعض والشعور بالتعب وعدم الراحة.





قدم الدكتور محسن النادى، استشارى الطب البديل، بعض الوصفات الطبيعية و الصحية التى تساعدك فى التخلص من مشكلة الانتفاخ..





-ضع القليل من أوراق النعناع للحصول على كوب من المياه ، فهو يعالج إنتفاخ البطن ، نظرا لأحتوائه مادة المنثول التى تخفف العديد من مشاكل الجهاز الهضمي





-عصير البطيخ يوفر جرعة عالية من مادة الليكوبين التى تقضى على الإنتفاخ.





- عصير السبانخ من العناصر الخضروات المفيدة لتحقيق تهدئة الجهاز الهضمي وتمكنك من القضاء علي الغازات والإنتفاخ بعد تناول وجبات البروتين .





- الزنجبيل طارد للريح و يقليل ضغط الإنتفاخ حيث يحتوي علي عنصر gingerols الذي يعد بمثابة مهدئ ومسكن للألم ، فيمكنك تقطيع شرائح الزنجبيل ووضعها في فنجان به ماء دافئ مع شرائح عصير الليمون والعسل وتركه لمدة 10 دقائق.





- مشروب الكمون يساعد في منع تراكم الغازات وطرد الريح بطريقة سريعة، كما أنه مضاد للميكروبات و يساعد فى القضاء علي البكتريا السيئة التي تسبب الغازات والسماح للبكتريا الجيدة للنمو وتعزيز الهضم السليم .





- مغلى الشمر يحتوي علي الزيوت الطيارة التي تمنع الغازات ويكون بمثابة مضادة للتشنج وتمرير الغازات الموجودة في المعدة ، فيمكنك فرم بذور الشمر ووضعها في كوب وإضافة العسل والماء الساخن وتركه لمدة 10 دقائق ثم الإنتظام علي تناول هذا المشروب بإنتظام.





- اليانسون غنى بمضادات الميكروبات وخصائص طاردة للريح تعمل على طرد الغازات التي تتراكم في الأمعاء وبالتالي تصبح عملية الهضم أسهل.





- ماء الأرز يمكنك الحصول عليه أثناء طهي الأرز، فهو يعمل كملطف للمعدة و يقلل من الإلتهابات التي توجد علي حاجز المعدة .

-الليمون غني بالمواد المضادة للأكسدة مثل فيتامين ب، وفيتامين ج والكالسيوم والفوسفور والمغنسيوم، البروتينات وتحفيز إنتاج حمض الهيدروكلوريك بالتالي تكسير المواد الغذائية بشكل أكثر كفاءة وتحسين أداء الكبد .



