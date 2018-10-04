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منوعات

قريبا.. كبسولات سفر لنقل الركاب تطيح بالطائرات

الخميس 04/أكتوبر/2018 - 05:44 ص
صدى البلد
نهى حمدي
يبدو أن عصر الطائرات قد يتراجع في المستقبل القريب بعد دخول أحدث أشكال وسائل النقل والترحال "Hyperloop"، أو ما تعرف بكبسولة السفر، التي أقدمت الشركة المصنعة لها على تجربتها.

قامت الشركة المصنعة "(Hyperloop Transportation Technologies (HTT"، بعرض أول تصميم لتلك الكبسولة وذلك في مركز أبحاث الشركة الإسبانية، بحسب ما ذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وذكرت الشركة أن الكبسولة تستطيع نقل من 28 لـ 40 راكبًا بسرعة تصل لـ 1200 كيلومتر في الساعة، فيصل طولها 30 مترًا، بوزن 5 أطنان.

وعمل على تصنيع الكبسولة كل من شركة "HTT" وشركة "Airtificial" الإسبانية للتكنولوجيا الفائقة، والتي تتخصص بتطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي.

وتم بناء الكبسولة بالتعاون بين شركتي "HTT" وشركة "Airtificial" الإسبانية للتكنولوجيا الفائقة، والتي تتخصص بتطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي.

ومن المفترض أن يتم نقل الكبسولة الى مركز أبحاث شركة "HTT" الواقع في تولوز الفرنسية لاختبارها على مسار خاص.

الجدير بالذكر أن هذا المجال يحظى باهتمام كبير في أوروبا حيث وقعت العديد من الشركات العاملة في هذا المجال اتفاقيات مع كل من فرنسا وإسبانيا بشأن إنشاء مراكز أبحاث مشتركة لمثل هذه المشاريع.

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