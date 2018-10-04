ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

إصلاح خط المياه المغذية لحي عاطف السادات بالعريش

الخميس 04/أكتوبر/2018 - 06:30 ص
إصلاح خط المياه المغذية
إصلاح خط المياه المغذية لحي عاطف السادات بالعريش
أحمد صالح
أنهى مجلس مدينة العريش بشمال سيناء، أعمال إصلاح خط المياه المغذي لحي عاطف السادات استجابة لشكوي المواطنين أثناء زيارة اللواء وليد المعداوي رئيس المدينة لإحياء المدينة والاستماع إلى مشاكل المواطنين ومطالبهم بناء علي توجيهات اللواء محمد عبدالفضيل شوشة المحافظ.

وقامت لجنة فنية من الشركة القابضة لمياه الشرب بالعريش، بإصلاح البئر والخط المغذي للحي، حيث تمكن الفريق برئاسة المهندس علي محمود والطاقم الفني من عملية الإصلاح ليدخل إلي الخدمة بوصول المياه المالحة ومياه النيل للشرب إلى منازل الحي، والتأكيد على مدى تفاعل المجلس مع مشاكل المواطنين للعمل على حلها على الطبيعة بوجود الأجهزة المختصة بموضوع المشكلة بناء على توجيهات اللواء وليد المعداوي رئيس المدينة.

ترشيحاتنا

مظاهرات في الفاتيكان بسبب الاعتداء الجنسي على الأطفال

شاهد.. لحظة إعلان فاروق الفيشاوي إصابته بالسرطان

أمير كرارة يكشف عن رأيه بكل صراحة فى عادل إمام

فاروق الفيشاوي: هتعامل مع السرطان كأنه صداع.. فيديو

الزمالك يختتم مرانه اليوم ويطير للسعودية

عامل بالدقهلية يقتل زوجته أمام أطفاله ويشعل النار في نفسه

ماذا يحدث للجسم عند تناول سمك الدنيس

حكم أخذ قرض عمل لغرض التجارة والربح

شاهد.. فنانة سورية تتعرض لموقف محرج في حفل افتتاح الإسكندرية السينمائي

10 أفكار لدمج اللون البترولي في ديكورات المنزل ..صور

10 مشروبات طبيعية تخلصك من مشكلة الانتفاخ

رئيس الوزراء الفرنسي السابق: سأشجع إسبانيا ضد فرنسا في كأس العالم المقبل

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

10 أفكار لدمج اللون البترولي في ديكورات المنزل ..صور

فيفي عبده بإطلالة محتشمة بالأبيض والأسود في الاسكندرية السينمائي.. صور

منى زكى تثير الجدل بلوك خاطف وقصة شعر جديدة

تفاصيل مشروع إحياء قلعة شالى الأثرية بواحة سيوة

طابية عرابي بدمياط.. عندما يتحول جمال الأثر إلى وكر للإدمان.. صور

فيديو

مركز تحديث الصناعة: 173 مصنعا تحمل شعار صنع في مصر
طريقة عمل فطائر التفاح للشيف غادة التلي
شاهد.. فنانة سورية تتعرض لموقف محرج في حفل افتتاح الإسكندرية السينمائي
أبرز 10 فيديوهات في التوك شو.. أحمد موسى يكشف أسعار علاج فيروس سي بالعالم.. ويعلن عن خبر سار لعمال القطاع الخاص
شاهد.. أحمد الفيشاوي يثير الجدل.. ويبعد زوجته عن الكاميرات في مهرجان الإسكندرية

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هى توقعاتك لمباراة المصري وفيتا كلوب فى الكونفيدرالية ؟

ما هى توقعاتك لمباراة المصري وفيتا كلوب فى الكونفيدرالية ؟