إصلاح خط المياه المغذية لحي عاطف السادات بالعريش

أنهى مجلس مدينة العريش بشمال سيناء، أعمال إصلاح خط المياه المغذي لحي عاطف السادات استجابة لشكوي المواطنين أثناء زيارة اللواء وليد المعداوي رئيس المدينة لإحياء المدينة والاستماع إلى مشاكل المواطنين ومطالبهم بناء علي توجيهات اللواء محمد عبدالفضيل شوشة المحافظ.
وقامت لجنة فنية من الشركة القابضة لمياه الشرب بالعريش، بإصلاح البئر والخط المغذي للحي، حيث تمكن الفريق برئاسة المهندس علي محمود والطاقم الفني من عملية الإصلاح ليدخل إلي الخدمة بوصول المياه المالحة ومياه النيل للشرب إلى منازل الحي، والتأكيد على مدى تفاعل المجلس مع مشاكل المواطنين للعمل على حلها على الطبيعة بوجود الأجهزة المختصة بموضوع المشكلة بناء على توجيهات اللواء وليد المعداوي رئيس المدينة.