إصلاح خط المياه المغذية لحي عاطف السادات بالعريش

أنهى مجلس مدينة العريش بشمال سيناء، أعمال إصلاح خط المياه المغذي لحي عاطف السادات استجابة لشكوي المواطنين أثناء زيارة اللواء وليد المعداوي رئيس المدينة لإحياء المدينة والاستماع إلى مشاكل المواطنين ومطالبهم بناء علي توجيهات اللواء محمد عبدالفضيل شوشة المحافظ.



