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مركز تحديث الصناعة: 173 مصنعا تحمل شعار صنع في مصر

الخميس 04/أكتوبر/2018 - 06:20 ص
صدى البلد
أسامة علي
قال المهندس أحمد طاهر، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة بوزارة الصناعة والتجارة، إن المركز يشرف على حملة صنع في مصر، مشيرًا إلى أن عدد المصانع التي حصلت على شعار الحملة وصل لـ 173 مصنعًا كل فى مجاله.

وأضاف "طاهر"، خلال استضافته ببرنامج "مصر النهاردة" المذاع عبر مع فضائية "الأولى"، أن حوالي 283 مصنعًا تقدمت للحصول على شعار صنع فى مصر، لافتًا إلى أن معايير الحصول على الشعار هى العملية الإنتاجية وشهادات الجودة والعاملين بالمصنع. 

وأوضح أن أى مصنع لا يحصل على شعار صنع فى مصر إلا بعد الحصول على نسبة تقييم أعلى 70% للمعايير التي وضعها مركز تحديث الصناعة.

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