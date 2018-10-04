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مرأة

وصفة مذهلة تساعدك على التخلص من مشكلة تساقط الشعر

الخميس 04/أكتوبر/2018 - 05:53 ص
صدى البلد
هاجر هانئ
ترغب كل فتاة فى الخصول على شعر صحى و قوى، و التخلص من مشكلة تساقط الشعر التى تؤثر على الشكل الجمالى بالسلب.

قدم الدكتور محسن النادى، استشارى الطب البديل، وصفة بسيطة تساعدك فى التخلص من تساقط الشعر و التمتع بشعر صحى و قوى ..

المكونات:
بيضة
ملعقة كبيرة من زيت الزيتون
ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند
ملعقة كبيرة من الزبادى
ملعقة من الخل
رشة فانيلا

طريقة الأستخدام:
اخلطى المكونات مع بعضها و تقلب جيدا .
ثم يوضع الخليط على فروة الرأس و الشعر ثم يغطى و يترك لمدة ساعة .
ويغسل الشعر بالشامبو و الماء الفاتر ، ويفضل تكرار الوصفة مرتين فى الأسبوع .

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