وصفة مذهلة تساعدك على التخلص من مشكلة تساقط الشعر

ترغب كل فتاة فى الخصول على شعر صحى و قوى، و التخلص من مشكلة تساقط الشعر التى تؤثر على الشكل الجمالى بالسلب.



قدم الدكتور محسن النادى، استشارى الطب البديل، وصفة بسيطة تساعدك فى التخلص من تساقط الشعر و التمتع بشعر صحى و قوى ..



المكونات:

بيضة

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند

ملعقة كبيرة من الزبادى

ملعقة من الخل

رشة فانيلا



طريقة الأستخدام:

اخلطى المكونات مع بعضها و تقلب جيدا .

ثم يوضع الخليط على فروة الرأس و الشعر ثم يغطى و يترك لمدة ساعة .

ويغسل الشعر بالشامبو و الماء الفاتر ، ويفضل تكرار الوصفة مرتين فى الأسبوع .



