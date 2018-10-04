وصفة مذهلة تساعدك على التخلص من مشكلة تساقط الشعر

ترغب كل فتاة فى الخصول على شعر صحى و قوى، و التخلص من مشكلة تساقط الشعر التى تؤثر على الشكل الجمالى بالسلب.
قدم الدكتور محسن النادى، استشارى الطب البديل، وصفة بسيطة تساعدك فى التخلص من تساقط الشعر و التمتع بشعر صحى و قوى ..
المكونات:
بيضة
ملعقة كبيرة من زيت الزيتون
ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند
ملعقة كبيرة من الزبادى
ملعقة من الخل
رشة فانيلا
طريقة الأستخدام:
اخلطى المكونات مع بعضها و تقلب جيدا .
ثم يوضع الخليط على فروة الرأس و الشعر ثم يغطى و يترك لمدة ساعة .
ويغسل الشعر بالشامبو و الماء الفاتر ، ويفضل تكرار الوصفة مرتين فى الأسبوع .
قدم الدكتور محسن النادى، استشارى الطب البديل، وصفة بسيطة تساعدك فى التخلص من تساقط الشعر و التمتع بشعر صحى و قوى ..
المكونات:
بيضة
ملعقة كبيرة من زيت الزيتون
ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند
ملعقة كبيرة من الزبادى
ملعقة من الخل
رشة فانيلا
طريقة الأستخدام:
اخلطى المكونات مع بعضها و تقلب جيدا .
ثم يوضع الخليط على فروة الرأس و الشعر ثم يغطى و يترك لمدة ساعة .
ويغسل الشعر بالشامبو و الماء الفاتر ، ويفضل تكرار الوصفة مرتين فى الأسبوع .