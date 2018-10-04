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توك شو

أبرز 10 فيديوهات في التوك شو.. أحمد موسى يكشف أسعار علاج فيروس سي بالعالم.. ويعلن عن خبر سار لعمال القطاع الخاص

الخميس 04/أكتوبر/2018 - 03:40 ص
صدى البلد
أسامة علي
تناولت برامج التوك شو، خلال الساعات الماضية، العديد من القضايا بجانب المداخلات الهاتفية لمسئولين وخبراء وشخصيات عامة.

صدى البلد يرصد أبرز الأخبار والموضوعات التي تناولتها برامج التوك شو:

أحمد موسى يكشف أسعار علاج فيروس سي بالعالم.
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أحمد موسى: العذبة فضح المستور داخل العائلة المالكة في قطر.
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أحمد موسى يعلن عن خبر سار لعمال القطاع الخاص.
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اقتصادي: تدخل أردوغان في السياسة النقدية سبب تراجع الليرة.
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اللاوندي: مصر أزعجت الأتراك وأصبحت مركزا لجذب الاستثمار.
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أحمد شيحة: اليهود أكبر مستثمر في قطاع النسيج المصري.
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تطوير العشوائيات: بورسعيد أول محافظة تقضى على الأزمة خلال شهرين.


هيئة البريد: 15 أكتوبر بدء دفع مخالفات المرور فى القاهرة الكبرى.
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بنك ناصر يكشف الأوراق المطلوبة للحصول على شهادة رد الجميل.
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فاروق الفيشاوي: هتعامل مع السرطان كأنه صداع.
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