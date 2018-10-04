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محافظات

محافظ كفر الشيخ: لا تهاون مع المعتدين على أملاك الدولة

الخميس 04/أكتوبر/2018 - 05:56 ص
حملة إزالة التعديات
حملة إزالة التعديات على أملاك الدولة
محمود زيدان
قال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، إن حملة إزالة التعديات على أملاك الدولة مستمرة ولا تهاون مع المعتدين ونطبق القانون على الجميع، حتى استرداد جميع أملاك الدولة.

وأضاف "عبد الحميد"، "لن نفرط في حق الدولة الذي هو حق الشعب"، مشيرًا إلى أن الأجهزة التنفيذية والأمنية في انعقاد دائم حتى الانتهاء من تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية باسترداد أملاك الدولة.

وشدد محافظ كفر الشيخ، في تعليماته لرؤساء المراكز والمدن، على أهمية الحفاظ على الأراضي التي يتم استردادها واتخاذ الإجراءات الأمنية والقانونية للحفاظ عليها.

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